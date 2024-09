Hai cu noi în Europa! De ce n-ar avea și Soroca o sală sportivă ca la Tudora? / VIDEO

Despre construcția la Soroca a unui stadion modern și a unei săli sportive polivalente se vorbește de ani de zile, dar mai departe de vise nu s-a mers. Ba mai mult, sportul, în orașul de pe Nistru, este într-o mare degringoladă și luminița din capătul tunelului rămâne stinsă. S-au perindat mai multe „guvernări locale”, dar așa și nu s-a găsit o persoană responsabilă, care să reîntoarcă Soroca pe harta sportivă a Republicii Moldova.

Astfel, când în alte orașe de talia Sorocii s-au făcut și se fac multe pentru sport și sportivi – echipa din Hâncești, de exemplu, este campioana Republicii Moldova și deținătoarea Cupei la fotbal, iar Ungheniul are vreo trei echipe de fotbal în campionatele Republicii Moldova – la Soroca „și-a dat duhul” și unica echipă de fotbal, FC Inter, care mai aduna la stadion câteva zeci de suporteri

Recent, echipa Observatorului de Nord a fost, într-o vizită de documentare, în județul Botoșani, unde am vizitat mai multe obiective de menire sociale și, sincer vorbind, am fost profund mirați de ceea ce am văzut. Bunăoară, într-un sat ca multe altele, Tudora, am vizitat o sală sportivă polivalentă (denumirea oficială: Sala de Sport Școlară cu 101 locuri pentru spectatori) de mai mare dragul, care este ca un magnet pentru tinerii din localitate, dar și o mândrie a autorităților care au construit această bijuterie inclusiv pe bani veniți de la Uniunea Europeană.

Dar…, de ce vă povestesc, dacă este mai bine o dată să vezi decât o sută de ori să auzi. Vizionare plăcută!