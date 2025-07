GurmanIA 2025 – sărbătoarea gustului și a rădăcinilor comunității

Recent, satul Țarigrad a devenit capitala tradițiilor culinare, găzduind ediția a VII-a a Festivalului „GurmanIA” – un eveniment organizat, inclusiv, cu prilejul celebrării a 230 de ani de la fondarea localității. Pe o căldură dogoritoare, dar cu suflete calde și mese pline, localnicii și oaspeții s-au reunit pentru a cinsti bucatele moldovenești, cultura populară și spiritul de comunitate.

Prev 1 of 45 Next

Evenimentul a fost organizat de Primăria satului Țarigrad, în frunte cu primarul Sergiu Rusu, în parteneriat cu Direcția Cultură și Turism a Consiliului raional Drochia, adunând laolaltă numeroși oaspeți din tot raionul, dar și săteni reveniți cu drag acasă, animați de dor și mândrie locală.

Sarmale, mămăligă cu friptură, zeamă de pește, frigărui, plăcinte, baba neagră și alte copturi delicioase – toate gătite cu pasiune de gospodinele și gospodarii din satul Țarigrad, au fost prezentate la standurile amenajate cu migală și gust, fiind vedetele culinare ale zilei.

Arome îmbietoare au umplut văzduhul, iar muzica și dansurile populare au completat farmecul evenimentului.

Festivalul a fost onorat de prezența oaspeților de onoare: Vasile Cemortan, președintele raionului Drochia; Virgiliu Pîslariuc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Adrian Băluțel, șef al Cabinetului Președintelui Republicii Moldova; Vitalie Josanu, șef-adjunct al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat (raionul Drochia); reprezentanți de la Oficiul Național al Turismului, Asociația InnoVillage, USM, Centrul Informare Turistică Călărași, vlogul CalatoriiCuGust.com, precum și primari din mai multe localități ale raionului Drochia: Aliona Eșanu, primară a satului Chetrosu, Vera Dascal, primară a satului Drochia; Marina Grițco, primară a satului Fîntînița, Igor Grozavu, primar al satului Gribova, Eduard Podcovali, primar al satului Nicoreni, Vitalie Munteanu, primar al satului Ochiul Alb, Raisa Vacari, primară a satului Pervomaiscoe și Petru Turculeț, primar al comunei Șuri.

Evenimentul, moderat de Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism Drochia, a fost întregit de un program artistic inedit, în recital cu ansambluri folclorice din raion, ansambluri de dansuri populare, cu expoziții de meșteșuguri, ateliere interactive pentru copii, târguri hand-made și activități recreative pentru cei mici, care au colorat festivalul în toate nuanțele moldovenești autentice, oferind publicului o călătorie sonoră prin timp și tradiție.

Cu baloți de paie folosiți drept scaune, mese amenajate natural și oameni primitori, GurmanIA 2025 a oferit o imagine autentică a satului moldovenesc. Atmosfera a fost de poveste, iar zâmbetele oamenilor au spus totul: acolo unde e tradiție și suflet – e sărbătoare.

Un moment emoționant a fost omagierea cuplurilor jubiliare, care, prin zeci de ani trăiți împreună, au arătat că dragostea și răbdarea pot fi valori durabile în inimile unei comunități. Totodată, foștii primari ai satului Țarigrad au fost recunoscuți public pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea localității și la păstrarea identității satului.

Sergiu Rusu primarul satului Țarigrad, a mărturisit cu sinceritate efortul din spatele organizării: „Sincer, m-am simțit ca socru mare la nuntă! A fost o perioadă grea din cauza căldurilor mari, când trebuia să organizăm totul. Am avut noroc de instituțiile din subordine, care s-au implicat, și de voluntari. Dar trebuie să recunosc: este nevoie de foarte multă muncă pentru un astfel de eveniment.” În acest an, una din schimbările importante a fost mutarea locației festivalului: „La celelalte ediții, evenimentul se desfășura în centrul satului, lângă Casa de Cultură. Anul acesta am vrut să schimbăm puțin, și am ales o locație diferită. Se merita. Nu am auzit pe nimeni să spună că am greșit. La început era părerea că e departe, dar am organizat transport, s-au făcut câteva ture cu ruta pentru toți doritorii.”– a adăugat primarul.

De asemenea, dumnealui a mărturisit câtă muncă a stat în spatele organizării unui astfel de eveniment, în tot ce ține de pregătiri: „Pentru un asemenea eveniment, nu se pune accent pe bani. Da, sunt unele cheltuieli, dar dacă le faci corect, totul este bine. Am planificat bani pentru produsele alimentare: mămăligă, friptură, zeamă de pește, pește prăjit și frigărui. A trebuit să găsim persoane care se ocupă cu pregătirea bucatelor, și pentru asta aducem sincere mulțumim tuturor celor implicați.”

Și oaspeții invitați au rămas plăcut impresionați de organizarea acestui minunat festival, care a devenit cartea de vizită a satului Țarigrad.

Vasile Cemortan, președintele raionului Drochia, a menționat: „Festivalul „GurmanIA”, desfășurat, inclusiv, în contextul celor 230 de ani de la fondarea satului Țarigrad, este o manifestare a valorilor noastre comune: tradiție, unitate și respect pentru trecut. Felicit întreaga comunitate pentru această mobilizare exemplară, care a demonstrat că acolo unde există inimă și implicare, renaște spiritul local autentic.”

La buna desfășurare a sărbătorii au contribuit esențial agenții economici, instituțiile publice locale și echipa de voluntari, care au pus suflet în fiecare detaliu.

GurmanIA 2025 a fost mai mult decât o sărbătoare culinară – a fost un manifest al comunității, o dovadă că prin colaborare, implicare și respect față de tradiții, se poate construi un eveniment memorabil. Sub căldura toridă a lunii lui Cuptor, în inimile țarigrădenilor și oaspeților localității, au rămas amintiri frumoase, fiind înscrisă o nouă filă de istorie, tradiții și dragoste de gustul autentic, moștenit din străbuni. A luat naștere o zi de neuitat, despre care mulți vor povesti cu zâmbetul pe buze, iar ecoul ei se va păstra pentru multe generații.

Elena-Gabriela ȘTIRBU, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia

Sursa foto: Ludmila Ungureanu, Adrian Ciobanu