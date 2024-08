Foi volante cu dezinformări despre „avantajele” aderării la Uniunea Economică Eurasiatică și „dezavantajele” aderării la Uniunea Europeană

Locuitori ai municipiului Chișinău au raportat pentru Stopfals.md recepționarea în căsuțele poștale a unor foi volante cu informații false și speculative despre așa-numite dezavantaje ale aderării R. Moldova la Uniunea Europeană (UE), precum și așa-zise beneficii ale aderării la Uniunea Economică Euroasiatică (UEE). Pe foile volante este indicat un tiraj de 400.000 de exemplare, iar în calitate de comanditar – partidul Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei (FASM), care face parte din blocul politic Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor. „Argumentele” prezentate în foile volante sunt demontate de experții consultați de portalul nostru.

În foile volante distribuite în capitală sunt prezentate mai multe așa-zise beneficii care „îi așteaptă” pe oameni în UEE, printre care, „preț stabil pentru gaz”, „tarife joase pentru tot”, „prețuri mai mici de 2-3 ori decât cele europene”, „investiții pentru dezvoltarea infrastructurii”, „reducerea dependenței energetice”, „mărirea profiturilor întreprinderilor”, „lipsa dependenței prețurilor de deciziile politice”, „produse și servicii ieftine”.

În contrast, sunt enumerate și un șir de așa-numite dezavantaje ale aderării în UE, între care, „majorarea prețurilor pentru servicii de întreținere”, „influența tarifului la gaz asupra fiecărui produs în magazin”, „dependența de fluctuația prețurilor”, „pierderea reducerilor de la Gazprom”, „standarde ecologice dure, care falimentează întreprinderile”, „schimbarea legilor conform cerințelor UE”, „creșterea prețurilor la tot”, „criză economică”.

Falsuri despre prețurile la gaze și „reducerea dependenței energetice” odată cu aderarea la UEE

În foile volante este invocată „pierderea reducerilor de la Gazprom” în cazul aderării la UE, prețul stabil pentru gaz și „reducerea dependenței energetice” odată cu aderarea la UEE. Afirmațiile sunt combătute de experții în energetică consultați de Stopfals.md.

„Contractul cu Gazprom al Moldovagaz avea și înainte de 2022 o formulă ce lega prețul gazului de prețul mediu de vânzare al gazelor Gazprom în Europa, precum și de variația prețurilor unor produse energetice pe burse din UE. Deci prețul de vânzare al gazelor în Republica Moldova era unul legat de piață și nu unul preferential”, spune Alexandru Sandulescu, consilier la nivel înalt al UE pentru energie. „Având în vedere formula de preț din contractul Gazprom, este falsă afirmația că în UE se pierd reducerile Gazprom, pentru că aceste reduceri nu au existat și nu există. Mai mult, prin aplicarea formulei actuale de preț din contractul cu Gazprom au rezultat prețuri mai mari decât cele de piață în ultimii ani”, subliniază expertul.

El atrage atenția și asupra faptului că achiziția de gaze dintr-o singură sursă „de gaz ieftin” nu „reduce dependența energetică”, cum scrie în foaia volantă, ci dimpotrivă, crește dependența energetică. „Astăzi companiile din Moldova importă gaze de la o mulțime de furnizori, la cele mai convenabile prețuri și nu suntem legați de un singur furnizor extern de gaze. Riscul de a rămâne fără furnizor de gaze este astfel practic inexistent”, mai menționează Sandulescu.

Expertul în energetică de la Comunitatea WatchDog, Sergiu Tofilat, subliniază că foaia volantă nu spune nimic despre condițiile pe care le impune Rusia pentru reducerile de la Gazprom. „Întrebarea este ce cer în schimb rușii la reducerile la gaze? Care sunt condițiile politice? Ce riscăm să pierdem? Pentru că avem exemplul Ucrainei, care în aprilie 2010 a acceptat o reducere cu 30% a prețului la gaz, în schimbul semnării contractului ce prevedea ca flota rusă să se afle în Crimeea până în 2042. Patru ani mai târziu Ucraina a pierdut și Crimeea, și Donbasul. Nouă așa reduceri nu ne trebuie. Ceea despre ce nu spune Șor e că noi trebuie să ne gândim la reducerea consumului, la proiecte de eficiență energetică”, consideră Sergiu Tofilat.

Falsuri despre „investițiile în infrastructură” în UEE

Afirmația că în UEE se vor face „investiții pentru dezvoltarea infrastructurii” se bate cap în cap cu o altă afirmație din foaia volantă a FASM, cea despre „prețurile mai mici de 2-3 ori în UEE decât cele europene”, consideră Alexandru Sandulescu. „Dacă prețurile sunt mici, nu se pot acumula venituri pentru investiții nici la companii și nici la buget”, remarcă expertul.

Și Sergiu Tofilat consideră afirmația speculativă: „De ce iarna trecută jumătate de Rusie a stat fără încălzire? Pentru că investiții în infrastructură nu se fac, banii se fură, și utilajul acela începe a ieși din funcție, pentru că are un termen de exploatare”.

Speculații privind profiturile întreprinderilor, standardele ecologice dure și schimbarea legilor

Afirmația că (doar) în UEE „întreprinderile vor avea profituri” este una speculativă, consideră experții consultați de portalul nostru. „Și în UE întreprinderile au profituri ce se transformă în bunăstare pentru cetățenii UE. Putem apoi compara rezultatul, adică nivelul de trai din UE cu cel din UEE”, spune Alexandru Sandulescu.

Expertul consideră înșelătoare și afirmația despre „schimbarea legilor conform cerințelor UE”. „Legislația UE este concepută astfel încât să dezvolte piețe de produse, inclusiv piețe de energie, iar prin concurență să se obțină cele mai mici prețuri, în avantajul cetățeanului. Mai este și legislație de protecție a consumatorilor, de protecție a mediului etc. Toată această legislație este benefică și Republicii Moldova, așa cum este benefică cetățenilor europeni”, consideră consilierul la nivel înalt al UE.

Potrivit lui, și afirmația că în UE sunt „standarde ecologice dure care falimentează întreprinderile” este falsă. „Cerințele ecologice din UE sunt normale pentru țările civilizate, le întâlnim și în SUA, Japonia, China etc. Ele nu falimentează întreprinderile. Drept dovadă, toate întreprinderile din UE sunt capabile să le îndeplinească. Totodată, în UE sunt măsuri de sprijin a întreprinderilor pentru a îndeplini cerințele ecologice. Și nu trebuie uitat că aceste cerințe vin să aducă un mediu mai curat și sănătos cetățenilor”, subliniază Alexandru Sandulescu.

Falsuri despre „creșterea prețurilor” și „criza economică” în cazul aderării la UE

Afirmațiile precum că în UE ne așteaptă „creșterea prețurilor la tot” și „criza economică” sunt false, spun specialiștii. „Experiența țărilor care au aderat la UE în 2004, 2007 și 2013 a arătat că nu apare nicio criză economică la aderare. Și nici UE nu este în criză economică”, a menționat Alexandru Sandulescu.

Și expertul de la think-tankul Expert-Grup, Grigore Vieru, afirmă că aderarea la Uniunea Europeană nu provoacă o criză economică: „Dimpotrivă, aderarea la UE aduce acces la fonduri de coeziune și dezvoltare, precum și la o piață comună, ceea ce poate stimula creșterea economică și stabilitatea pe termen lung. Crizele economice sunt influențate de o multitudine de factori interni și externi, iar UE oferă mecanisme de sprijin pentru a atenua astfel de riscuri”.

Expertul menționează că, în unele cazuri, adaptarea la standardele UE poate duce la creșteri de prețuri, în special în sectoarele unde sunt necesare investiții pentru a respecta noile reglementări: „Totuși, aceste creșteri pot fi echilibrate de accesul la o piață mai largă și de beneficiile economice pe termen lung”.

Despre accesul la o piață mai mare în cazul aderării la UE vorbește și Sergiu Tofilat. „Economia Rusiei este în jur de 1,7 trilioane de dolari, iar economia țărilor UE – de vreo 15 trilioane de dolari. Chiar și principalul aliat al Federației Ruse, China, se luptă ca să obțină piața europeană, ca să poată exporta mai mult, în timp ce Șor propune ca noi să dăm cu piciorul în piața europeană și să intrăm sub aripa rușilor”, remarcă expertul.

FASM nu a prezentat la CEC raportul pentru primul semestru din 2024

Partidul politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei este în drept să facă publicitate politică, a declarat pentru Stopfals.md vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică. Totodată, funcționatul spune că formațiunea a încălcat legea neprezentând raportul financiar pentru primul semestru din 2024, când a editat respectivele foi volante.

„Partidele sunt obligate să declare toate veniturile și cheltuielile în rapoartele privind gestiunea financiară, pe care le prezintă la Comisia Electorală Centrală. Partidul Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei nu a prezentat Comisiei Electorale Centrale raportul cu privire la gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2024. Noi am fost sesizați de către colegii din teritoriu cu privire la distribuirea acestor pliante și am văzut că ele sunt editate și perfectate în baza unor contracte din luna mai 2024, adică din primul semestru al acestui an. Pentru că ei nu au prezentat raportul pentru primul semestru din 2024, noi am pornit un proces contravențional, pe încălcarea modului de utilizare a patrimoniului partidului politic și suntem în proces de documentare a acestui caz. Totodată, din moment ce noi constatăm că prin editarea acestor pliante ei au utilizat patrimoniul partidului, dar nu au prezentat raportul, înseamnă că avem și a doua componentă de contravenție”, a explicat Pavel Postică.

Campanie de denigrare a Uniunii Europene, coordonată de Șor

Nu este prima data când în spațiul public apar speculații și falsuri despre tarifele la resurse energetice și sectorul energetic. Ilan Șor, liderul blocului politic Victorie, s-a remarcat prin insistența cu care promovează falsuri în acest domeniu, fiind vizat în câteva articole ale portalului nostru. În ultimii ani, la aceste subiecte au manipulat și alți politicieni, surse media și canale de dezinformare (exemple aici, aici, aici, aici, aici și aici).

În ultimele luni, Stopfals.md a scris despre existența unor acțiuni concertate cu scopul de a denigra Uniunea Europeană și valorile europene, în contextual referendumului pentru integrare europeană din 20 octombrie 2024. O parte importantă a acestui efort de dezinformare îi revine lui Ilan Șor, a politicienilor și a canalelor de dezinformare afiliate oligarhului fugar. Un exemplu în acest sens este campania de dezinformare anti-UE și anti-referendum Stop EU Moldova, semnalată recent de Stopfals.md.

Mariana Colun,

Stopfals.md