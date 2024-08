Festivalul „Zestrea Neamului” la Racovăț: O sărbătoare a folclorului și tradițiilor populare / GALERIE FOTO

Ansamblul folcloric cu titlul model “Doina Răutului” din satul Gura Căinarului, raionul Florești, a participat la prima ediție a Festivalului de folclor şi tradiţii populare „Zestrea Neamului”, organizat dumnică, 11 august, de Secţia Cultură şi Turism a Consiliului Raional Soroca în colaborare cu primăria Racovăţ.

Vizitatorii au admirat expozițiile pregătite de meșterii populari din diferite regiuni, pofticioșii au savurat din bucatele tradiționale pregătite de gospodinele din sat, de asemenea, s-au delectat cu muzică și dansuri interpretate cu măiestrie de formații folclorice, colective artistice ansambluri de dansuri populare, printre care și invitați de peste Prut, Ansamblul de dansuri populare „Moldovenii din Cetate” din localitatea Moşna, judeţul Iaşi.

Primarul satului Racovăț, Oxana Fedco, a menționat că, prin eforturi comune, putem stimula interesul pentru valorile autentice. Ea a exprimat speranța că tânăra generație va prelua și va îndrăgi aceste tradiții și obiceiuri, transmițându-le mai departe generațiilor viitoare.

Iurie Pădureț, conducătorul Ansamblului folcloric “Doina Răutului: “Într-o zi deosebită de august, am participat la un frumos festival de folclor şi tradiţii populare. Într-adevăr neamul nostru are o zestre foarte valoroasă, iar „Doina Răutului” încă o dată a demonstrat că este un ansamblu foarte frumos, organizat, care promovează patrimoniul nostru cultural prin repertoriul bine ales. Am interpretat cântecele live și a ieșit totul așa cum a fost planificat.”

Ansamblul folcloric cu titlul model “Doina Răutului”, activează în decursul a 40 de ani, dar pentru prima dată a fost atestat cu titlul model în anul 2003.

Ina Rîbalchin, reporteră, Florești