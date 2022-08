Fanfara Palatului de Cultură din Soroca a câștigat Trofeul Festivalului-concurs de Fanfare din Botoșani / VIDEO

La Botoșani a avut loc cea de-a XVI-a ediție a Festivalului-Concurs al Fanfarelor, eveniment parte a evenimentelor „Zilele Culturii Tradiționale” și a „Zilelor Chișinăului la Botoșani”. Sorocenii au fost reprezentați de Fanfara Palatului de Cultură Soroca (Dirijor Sergiu Vrabii, Maestru de Concert, Mihai Boldescu).

Timp de trei zile Botoșaniul a devenit un centru important al promovării culturii tradiționale, organizatorii desfășurând, în premieră, sub titlul de „Zilele Culturii Tradiționale” cele mai iubite festivaluri ale Centrului Creației Botoșani – Festivalul-Concurs de Tarafuri „Constantin Lupu” (ediția a V-a), Festivalul-Concurs al Fanfarelor (ediția a XVI-a) și Festivalul Internațional al Cântecului, Jocului și Portului Popular „Vasile Andriescu” (ediția a XV-a), alături de recitaluri deosebite susținute de artiști îndrăgiți din România și Republica Moldova, informează Centrul Creației Botoșani.

În concurs au participat 12 fanfare din Republica Moldova și România în cele două categorii, șase Fanfare de copii și șase Fanfare de adulți. Faptul că Orchestra de Fanfară a Palatului de Cultură din Soroca a câștigat Premiul Mare al Festivalului-concurs de Fanfare din Botoșani nu a fost o surpriză pentru cei care au vizionat evenimentul cultural, căci ai noștri chiar au fost bravi.

„La acest festival participăm pentru a doua oară, prima participare a fost în anul 2012, ne spune dirijorul Sergiu Vrabii. Este un Festival bazat mai mult pe Fanfarele Țărănești, dar în acest an, regulamentul a fost modificat și nu au fost restricții privind repertoriul interpretat de fanfară. De aceea am selectat și interpretat diferite Genuri de muzică cum ar fi – Piese Populare (hore și sârbe), Jazz, Dixieland, Marș, ș.a. Am fost singura orchestră care a interpretat un repertoriu variat, celelalte orchestre au interpretat doar piese populare. Festivalul a fost foarte bine organizat cu oameni primitori și un juriu competent, format din specialiști din domeniu muzicii aerofone din România. Am fost apreciați nu doar de juriu dar și de publicul spectator, care ne-a aplaudat încontinuu până când nu începeam următoare lucrare. Eu cred că este foarte bine să participăm la astfel de festivaluri, să ne familiarizăm cu cultura și tradițiile vechi-uitate ale poporului nostru și anume Muzica Fanfarelor Țărănești, de care la noi în Republica Moldova nu sunt. Sperăm că pe viitor să avem mai multe plecări la diferite festivaluri, concursuri pentru a ne promova imaginea municipiului Soroca și a Fanfarei Palatului de Cultură și că după acest festival să avem mai multe solicitări pentru a participa la concursuri. Mulțumesc Secției Cultură și Turism pentru susținere și încredere. Ne mândrim că am reușit să ne prezentăm la cel mai înalt nivel și să aducem la Soroca Trofeul Festivalului”.

Urmăriți AICI transmisiunea în direct a Festivalului, realizată de Centrul Creației Botoșani.