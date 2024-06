Falsuri vechi și noi de la Bogdan Țîrdea (III): tarifele la gaze și credite pentru închiderea școlilor și spitalelor

Deputatul Partidului Socialiștilor, Bogdan Țîrdea, speculează din nou pe tema prețurilor la gazele naturale și la energia electrică, precum și pe faptul că în Republica Moldova se închid școli cu granturi europene. Teza principală a acestor falsuri vechi este denigrarea Uniunii Europene. Pe paginile de socializare ale politicianului au apărut înregistrări video în care acesta spune că prețul la gaze a crescut „sub îndrumarea atentă” a președintei Maia Sandu, dar n-a spus niciun cuvânt despre războiul din Ucraina și despre faptul că Kremlinul a folosit gazele naturale ca o „pârghie de presiune” asupra unor țări europene, inclusiv asupra Republicii Moldova.

Majorarea prețului la gaze în Moldova

Deși subiectul creșterii prețurilor la gaze nu mai este atât de actual, el este încă folosit pentru a denigra UE și tot ceea ce are legătură cu ea. Bogdan Țîrdea a spus în video publicat pe 11 iunie: „Avem niște tarife majorate nu cu 100, nu cu 200, 300, ci cu 700%. De exemplu, gazul costa 4 lei, iar sub conducerea atentă a Maiei Sandu, a ajuns la 29 de lei. Același lucru se poate spune și despre lumină. În 2020, în perioada de guvernare a PSRM, costa 1,5 lei, adică Maia Sandu, sub conducerea sa înțeleaptă, a adus 1 kilowatt până la 5 lei în anii 2022 și 2023, deci, tot cu 300%”.

Pe lângă Youtube, înregistrări video și texte cu aceste afirmații au apărut pe Facebook în grupurile Chisinau online și ПМР, precum și pe site-urile tiraspol-news și moldova-news și pe canalele de Telegram Приднестровец, Гагаузская Республика și Молдавия сегодня.

Deputatul însă nu spune nimic despre momentul și motivul pentru care prețul la gaze a început să crească. N-a spus niciun cuvânt nici despre invazia militară a Rusiei în Ucraina, după care prețul gazelor a crescut brusc în lume. Deși prețul gazelor a început să crească în Moldova încă de la sfârșitul anului 2021. După aceasta, Constantin Borosan, secretarul de stat pentru energie, a declarat că întreprinderea rusă Gazprom a suspendat livrările de gaze cu peste 50 la sută. Atunci, R. Moldova a trebuit să caute urgent surse alternative pentru a nu rămâne fără gaze într-o situație de criză. În același mod, Țîrdea speculează și pe tema prețului la energia electrică. El a declarat că prețul energiei electrice a crescut de la 1,5 lei, cât era în perioada guvernării Partidului Socialiștilor, până la 5 lei, și că acest lucru ar fi fost provocat de Maia Sandu. Dar nici aici nu spune nimic despre faptul că Moldova cumpără circa 85% din energia electrică de la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, care funcționează pe bază de gaz. Deci, prețul energiei electrice depinde în mod direct de prețul și livrările de gaze.

Un alt politician, Ilan Șor, a speculat și el pe subiectul gazului în Moldova. Declarațiile sale au fost dezmințite în repetate rânduri de jurnaliștii portalului Stopfals.md.

„Moldova a primit împrumuturi pentru a închide școli”

În același video, Bogdan Țîrdea vorbește despre închiderea școlilor și universităților din Moldova. „În ultimii 12 ani, din 2013 până în 2024, noi am închis circa 220 de școli și 5 universități. Toate acestea au fost făcute inclusiv datorită unui program al Băncii Europene. A fost numit programul „Prim”. S-au alocat aproximativ 50 de milioane de euro pentru „optimizarea” sistemului educațional – așa se numea, deci, pentru închideri”, a menționat Țîrdea.

Și acest subiect este un veche narațiune falsă a deputatului, iar declarațiile sale au fost deja dezmințite de Stopfals.md. De fapt, asistența a fost acordată pentru reformarea sistemului educațional. Proiectul a fost intitulat PRIM și a constituit un împrumut special de investiții finanțat de Banca Mondială și implementat în perioada aprilie 2013 – decembrie 2022. Iar închiderea școlilor a fost și continuă să fie cauzată de scăderea numărului de elevi. Astfel, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, din 2000 până în 2017, numărul elevilor din Republica Moldova s-a micșorat de două ori – de la 631 263 până la 333 729 de elevi. În această perioadă, a scăzut treptat și numărul instituțiilor de învățământ – de la 1573 de instituții în anul 2000 până la 1291 în anul 2017. Aceste cifre continuă să scadă.

Folosind aceste subiecte sensibile pentru societate, deputatul nu se limitează la a discuta despre avantajele și dezavantajele aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ci speculează sau minte cu nerușinare în privința acestui subiect. În publicațiile sale, Țîrdea manipulează mereu cu cifrele, răspândind de fiecare dată narațiuni pro-Kremlin.

„Împrumuturi pentru închiderea spitalelor”

O altă speculație vizează împrumuturile care ar fi fost acordate pentru închiderea spitalelor. Deputatul socialist a declarat următoarele: „În 2015, noi am semnat un alt împrumut cu Banca Mondială, acesta se numea „pentru modernizarea sistemului de sănătate”. Altfel spus, ne-au dat bani pentru a închide paturi în spitale”.

Este vorba despre un împrumut de 30,8 milioane de dolari, pe care Banca Mondială (BM) l-a alocat R. Moldova pentru implementarea unui proiect de modernizare a sectorului sănătății. Acordul dintre Asociația Internațională pentru Dezvoltare (parte a BM) și Republica Moldova a fost semnat la Chișinău, la 11 iulie 2014. Proiectul a avut două priorități:

Asistență pentru Guvernul Republicii Moldova în depășirea principalelor riscuri și costuri economice ale bolilor netransmisibile;

Consolidarea remunerării lucrătorilor din domeniul sănătății pe baza stimulentelor și a rezultatelor.

Nu s-a vorbit despre închiderea instituțiilor medicale.

Reamintim că, în ultimii ani, banii primiți de la UE, inclusiv sub formă de granturi sau împrumuturi, au fost folosiți pentru renovarea sau planificarea construcției de noi centre medicale. De exemplu, la 14 iunie 2023, s-a anunțat că Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va acorda Republicii Moldova un împrumut de 86 de milioane de euro pentru construcția noului Spital Regional Bălți, care urmează să fie construit până în 2028.

În videoclipurile sale anterioare, publicate pe 28 mai și 4 iunie, deputatul a vorbit și despre prețul gazelor și închiderea școlilor. Printre altele, el a declarat: „Eu consider că integrarea europeană e un drum spre dezmăț, un drum spre subdezvoltare, spre colonizare, un drum spre demodernizare, spre sărăcie și pauperizare absolută”.

Deputatul nu explică pe ce anume își bazează această încredere și nici nu oferă exemple ale unor țări pe care aderarea la UE le-a dus la „sărăcie absolută”.

De fapt, situația este cu totul alta. Extinderea UE în 2004 a avut un rol decisiv în creșterea nivelului de trai și în modernizarea economică în noile state membre în ultimele două decenii. Potrivit unui studiu efectuat de Institutul Economic Polonez, PIB-ul real pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare (PPP) în țările din Europa Centrală, inclusiv Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia (țări care au aderat la UE în 2004 și 2007) a crescut cu 27% mai mult decât ar fi fost într-un scenariu în care aceste țări nu ar fi aderat la UE și s-ar fi dezvoltat independent.

Țîrdea dezinformează frecvent

Reamintim că deputatul Bogdan Țîrdea a fost inclus în lista „campionilor” la răspândirea de falsuri în anul 2023. Subiectele pe care acesta obișnuiește să manipuleze au vizat NATO în Moldova, Uniunea Europeană, închiderea școlilor, comunitatea LGBT și altele. În ultimii câțiva ani, jurnaliștii portalului Stopfals.md dezmințit de zeci de ori declarațiile false ale acestui deputat.

Constantin Hairetdinov, Stopfals.md