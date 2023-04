FALS: în Republica Moldova au loc pregătiri pentru o operaţiune militară împotriva Transnistriei

Pe reţelele sociale a apărut un fals, în care se spune că R. Moldova s-ar pregăti de război. Autorul filmulețului afirmă că exerciţiul JCET-2023, desfășurat de Moldova în comun cu armatele Marii Britanii, României şi SUA, ar fi „o pregătire pentru o operaţiune împotriva Transnistriei”. Se menţionează că de pregătire se fac vinovate autoritățile Moldovei, iar pentru “a soluţiona problema”, trebuie susținută opoziţia din ţară. Surse din cadrul Ministerului Apărării au declarat că exerciţiul militar este desfăşurat mai mulţi ani la rând şi nu are nicio legătură cu regiunea transnistreană.

Filmuleţul cu a acumulat peste 160 de mii de vizualizări

Filmuleţul a apărut pe Facebook încă la 30 martie. De atunci videoul a reuşit să acumuleze 169 de mii de vizualizări şi peste 2 mii de comentarii, majoritatea ofensatoare. Unii îi acuză pe ucraineni că ar implica Moldova în război, alţii se ceartă între ei din cauza viziunilor politice.

Autorul filmuleţului, care are pseudonimul Latinii Kassianii, relatează despre exercițiul militar JCET-2023 (Joint Combined Exchange Training — Exercițiu comun combinat pentru schimb de experiență), desfășurat în Moldova în perioada 27 martie – 7 aprilie. Ce-i drept, în realitate, autorul n-a făcut decât să citească integral un material publicat de site-ul ziarului „Moskovskii komsomoleț”, doar că a omis să menționeze acest lucru.

Captură cu știrea din materialul „Moskovskii komsomoleț”. În video, autorul nu spune că materialul nu-i aparţine.

Articolul din „Moskovskii komsomoleț” se bazează pe comentariul politicianului rus Nikolai Platoşkin, care a vorbit despre Moldova şi regiunea transnistreană. În anul 2021, potrivit mass-media din Rusia, Platoşkin a fost condamnat într-un dosar de instigare la dezordini în masă şi de distribuire a falsurilor.

Ministerul Apărării: exerciţiul JCET este desfăşurat din 2009

În materialul publicaţiei „Moskovskii komsomoleț”, exerciţiul JCET-2023 este prezentat de parcă ar fi organizat special pentru „pregătirea operaţiunii împotriva Transnistriei”. Anume pe această afirmaţie se bazează majoritatea acuzaţiilor în adresa Occidentului şi actualei guvernări din țara noastră. Însă responsabili de la Ministerul Apărării al R. Moldova menţionează că exerciţiul JCET se desfășoară de mai bine de 10 ani, cu participarea nu doar a militarilor din SUA. “Exerciţiul JCET are loc din anul 2009. La el au participat și colegi din armatele României și Marii Britanii. Desfășurarea acestui exercițiu nu are nicio legătură cu Transnistria. Este un exercițiu planificat care, așa cum am specificat, se desfășoară anual”, a declarat Ala Diaconu, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării.

Pe pagina web a Ministerului Apărării este o publicație din 2012, în care se relatează despre exercițiul JCET. Chiar dacă articolele mai vechi nu s-au păstrat, oricum este evident că exercițiul nu are loc în premieră, iar mass-media relatează anual despre acesta.

Apropo, exercițiul respectiv s-a desfășurat inclusiv în perioada când la guvernare se afla partidul prorus al socialiștilor, însă acest lucru este trecut sub tăcere în articolul din „Moskovskii komsomoleț”.

Pentru a „soluționa problema” este lansată propunerea de a susține opoziția din Moldova

Materialul din „Moskovskii komsomoleț” se încheie cu propunerea lui Platoșkin de a ajuta Transnistria prin susținerea opoziției proruse din Moldova. În special, politicianul a remarcat Găgăuzia, unde „toți sunt de partea noastră [de partea Rusiei] și n-o agreează pe Sandu”.

De menționat că pe 30 aprilie, în Găgăuzia urmează să aibă loc alegerile pentru funcția de bașcan al regiunii, iar în cursa electorală s-a implicat activ opoziția, în special Partidul Socialiștilor și Partidul „Șor”. În Rusia, aceste partide sunt susținute demonstrativ, relatări pozitive despre ele apar în presă, iar vedetele din Rusia Filip Kirkorov și Nikolai Baskov au înregistrat filmulețe în care fac agitație în favoarea Evgheniei Guţul, candidata Partidului „Şor”. De altfel, scandalurile au fost şi ele la ordinea zilei. Astfel, la 17 aprilie, Poliţia de Frontieră din Moldova n-a permis intrarea în ţară a liderului din Tatarstan Rustam Minnihanov sosit la invitaţia candidatului la funcţia de başcan Victor Petrov şi a deputatului socialist Alexandr Suhodolski. Autorităţile moldoveneşti au solicitat oficialilor din Rusia să evite imixtiunile în treburile interne ale ţării noastre.

În 2022 şi în 2023, Partidul „Şor” a desfăşurat zeci de mitinguri la Chişinău şi în alte oraşe. Jurnaliştii au relatat că pentru participarea la mitinguri oamenii erau plătiţi. La rândul lor, autorităţile din Moldova declarau că mitingurile ţintesc destabilizarea situaţiei din ţară.

În general, subiectul NATO în Moldova a generat o sumedenie de falsuri, mai ales odată cu declanşarea războiului din Ucraina. În multe cazuri acestea erau distribuite de către mediile pro-Kremlin sau de către simpatizanţii acestora.

Konstantin Hairetdinov,

Stopfals.md