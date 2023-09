Fă-ți sania de cu vară! Oamenii din sate se pregătesc pentru sezonul rece / VIDEO

Chiar dacă e abia începutul toamnei, unii gospodari din nordul țării s-au asigurat cu lemne și cărbuni pentru sezonul rece. Alții însă, din cauza veniturilor mici stau cu magazia goală și speră că și în acest an guvernul va oferi compensații.

„Îmi ajunge, aici am 10 metri cubi și acolo am 20 de metri cubi. – Câteva ierni nu vă mai gândiți la lemne? Nu, dar dacă găsesc o să mai iau lemne.”

Mihail Sopivnic, din satul Corlăteni, și-a cumpărat lemne pentru foc încă din primăvară.

MIHAIL SOPIVNIC, Locuitor al satului Corlăteni, raionul Râșcani: „Acum primăvara. – Și cât a costat metrul? 1500 de lei, mi-a adus de la Drochia, băieții m-au adus și mi-au descărcat, erau 20 (metri cubi), dar am mai tăiat, mi-o rămas de anul trecut și cireș vreo 5 metri cubi. Comparație cu anii trecuți desigur este mai scump, mai scump, erau 700, 900, dar acum iaca 1500 metru cub, îmi ajunge mie aici pentru 3 ierni.”

Unii locuitori din Corlăteni spun că sunt pregătiți de iarnă, pentru că le-au mai rămas rezerve de anul trecut.

„La moment suntem pregătiți, de anul trecut încă până a se scumpi, până fi scumpirile acestea. – Dar anul acesta prețurile sunt mai mari? Da, azi am auzit, prețurile s-au mărit, mi se pare 1500 (metru cub de lemn) am auzit.”

„Am niște crengi, o să-mi iau de acestea, nu cărbune. – Peleți? Da, da, de aceștia. – Dar cum sunt prețurile anul acesta? Sunt mari, sunt mari tare.”

Maria Gordilă este pensionară, femeia zice că din cauza pensiei mici nu și-a procurat încă lemne.

MARIA GORDILĂ, Locuitoare satului Corlăteni,raionul Rîșcani: „Nu avem lemne, nici cărbuni nu am și nici bani nu am, 2700 primesc pensia. Acum nu am, nu am nici un lemn, nici un vreasc de lemn nimic nu am. Brichetele acestea tot sunt scumpe, tot 150 de lei sacul, 120, 80 după cum sunt brichetele. – Și cum o să vă descurcați la iarnă, o să cumpărați până atunci? Mă gândesc că o să mai cumpăr ceva, eu știu, voi primi pensia și o să mai cumpăr. Așteptăm și la gaz și la lumină, dar nu știu, o să ne dea s-au nu.”

Cei care se încălzesc cu gaz, așteaptă compensații și în acest an.

„Ar fi bine dacă ar fi compensații, oleacă este mai ușor cu leafa și care la pensie și care ar fi bine să fie compensații, măcar cât de puțin, dar tot este un ajutor oarecare. – Dar anul trecut cum a fost cu compensația? A fost normal, compensația aproape la jumătate, am lucrat toată viața și am plătit impozitele și am fost în prima categorie și a fost normal, nu am simțit față de anii trecuți, puțin.”

Conform site-urilor de vânzări, anul acesta 1 metru cub de lemn poate fi cumpărat începând de la 1200 până 1500 de lei, iar o tonă de cărbune poate fi cumpărată de la 7000 de lei. Pentru o tonă de peleți prețul începe de la 6200 de lei.

sursa: tvn.md