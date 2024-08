Evenimentul caritabil „Femei și Roluri” – o sărbătoare a frumuseții și puterii feminine

Pe 16 august, spațiul Glia Impact HUB (ASEM) din municipiul Chișinău a găzduit un eveniment de zile mari. Am fost întâmpinată de gazde cu multă căldură și cu un zâmbet plin de lumină și bunătate. Într-o atmosferă ce emana energie pozitivă, am înțeles că va fi un eveniment deosebit, care îmi va face inima să bată mai puternic, fiind mai mult o binecuvântare decât un simplu prilej, deoarece am avut ocazia să cunosc personal multe femei deosebite. Nu cred că ar încăpea în cuvinte ceea ce aș vrea să vă transmit, pentru că acele emoții au fost unice și irepetabile, trăite intens alături de femei notorii, pline de curaj și cu o voință lipsită de dominare exterioară, unite în misiunea de a face fapte bune.

„Suntem aici pentru a celebra Femei și Roluri și când spun femei și roluri, mă refer la toate femeile care au curajul să fie puternice, dar în același timp și vulnerabile, dar, mai presus de toate – toate femeile care sunt autentice. Pe parcursul celor aproape trei luni, acest proiect s-a transformat într-o sărbătoare și este dovada vie a faptului, că, indiferent de unde venim, ce roluri îmbrățișăm, ce profesii avem, există un fir invizibil care ne unește – puterea de a crea, puterea de a inspira și, mai ales, puterea de a fi oameni buni, de a oferi sprijin și ajutor, – cu acest mesaj a dat start evenimentului Mariana Balan, coordonatoarea acestui proiect, care împreună cu echipa de implementare Radar Club, au făcut o muncă titanică, adunând în aproape trei luni 130 de femei, demonstrând că fiecare poveste contează și fiecare femeie este o inspirație.

130 de povești, 130 de destine și experiențe de viață, care au ceva în comun: și anume credința că povestea acestor femei merită să fie împărtășită și că vocea lor poate să schimbe ceva în astă lume, să schimbe ceva în fiecare din noi.

Coordonatoarea proiectului a fost clară în dorința sa de a nu încadra inițiativa în limitele

feminismului. Motivul? Ea a dorit să creeze un proiect care să strălucească prin recunoașterea și celebrarea meritelor fiecărei persoane, fără a fi constrâns de etichete sau concepte predefinite.

„Femei și Roluri” este despre aprecierea autentică a contribuțiilor individuale și despre cum, prin respect și recunoaștere, putem îmbogăți viețile tuturor. În viziunea echipei Radar Club, proiectul a depășit cu mult așteptările inițiale, atât în privința numărului de participante, cât și prin intensitatea și creativitatea pe care acestea le-au adus.

Femeile implicate nu doar că și-au împărtășit poveștile personale prin audio-casturi și articole, dar au creat și piese muzicale, au participat la concursul de scriere creativă „Femeia Bună la Toate” și au fost parte din rubrica de complimente „Ce minunat că exiști!”.

De asemenea, au organizat evenimentul „Jocul Emoțiilor”, un moment de conectare profundă și expresivitate.

Gabriela-Gutiera Moldovan a oferit un dar special proiectului – piesa muzicală „Femeii

și Roluri”, creată în colaborare cu trupa „Cuibul Lupilor Albi”. Anna Dzengan a adăugat la rândul ei o piesă muzicală, aducând un plus de valoare și emoție întregului proiect.

Ce a urmat în cadrul acestui eveniment a fost cu adevărat o experiență uimitoare, plină de

descoperiri și inspirație, grație femeilor extraordinare care au împărtășit poveștile lor unice și au arătat ce înseamnă curajul, dedicația, compasiunea și autenticitatea, transformând acest proiect într-o adevărată sărbătoare a frumuseții și puterii feminine, poveștile cărora merită să fie cunoscute și celebrate într-un mod special.

Radmila Popovici a adus o notă dulce cu poezia sa, în timp ce Ileana Rusu a condimentat atmosfera cu haosul său creativ. Rusalina Russu și Victoria Roșca au impresionat prin sinceritatea lor, iar Diana Pîrțu a adăugat o notă de grație feminină cu dansul său expresiv. Ana Tcacenco a emoționat audiența cu discursul plin de sensibilitate. Galina Alcaz a adus un omagiu femeilor din medicină, subliniind importanța actelor de binefacere și atrăgând atenția asupra cazului micuțului Zidan, un băiețel de 2 ani care suferă de o formă rară de cancer Pineoblastoma, pentru care se strâng fonduri necesare tratamentului. Olesea Dînga a recitat poezii și a îndemnat publicul să contribuie la faptele bune, încheind evenimentul pe o notă de solidaritate și empatie.

Teodora Ursu a fost vocea care a subliniat importanța fiecărei donații în ușurarea luptei micuțului Zidan. Femei minunate precum Korina Ankin, Emilia Vorobiov, Veronica Guțu-Serdta, Cristina Agapi și Natalia Madan au demonstrat prin exemplul personal că prin acțiuni mici de generozitate putem oferi un sprijin imens lui Zidan.

A fost o zi memorabilă, cu femei, roluri și destine! Lumea are nevoie de femei puternice, care vor motiva și inspira la fapte bune. Merită să cunoașteți aceste femei, care au edificat un zid măreț al bunătății, dăruirii și compasiunii, în numele vieții pe pământ. Chiar dacă nu au fost toate prezente la eveniment, poveștile lor le puteți cunoaște pe Radar Club, căci sunt femei care au inspirat, au lăsat o urmă frumoasă, o faptă bună și, desigur, un bonus de încredere, pentru generozitate și compasiune:

Evenimentul caritabil, organizat în cadrul proiectului social „Femei și Roluri”, a celebrat

diversitatea feminină și faptele bune, în numele unui scop nobil: de a-l sprijini pe micuțul

Zidan Perebinos în lupta sa împotriva cancerului la numai 2 ani și va demara până la sfârșitul lunii august curent, iar donații mai pot fi făcute direct pe contul părinților băiețelului:

Cont bancar: IBAN:MD84AG000000022596110270

SWIFT: AGRNMD2X

Beneficiar: Ecaterina Perebinos

Banca: IBC "MAIB" S.A.

BRANCH Sucursala Stefan Voda

Nr. card: 5397020062892078

Nr. Telefon: Ecaterina Perebinos, 060881527

Vă informăm că Radar, în calitate de organizator, nu colectează fonduri. Detalii privind cazul

lui Zidan Perebinos sunt disponibile pe pagina Speranță pentru Zidan (Facebook).

Mă bucur enorm că am reușit să contribui și eu în cadrul acestui proiect motivațional, ce merită să aibă o continuitate în toate regiunile țării, pentru a promova și scoate în toată strălucirea lor femei lăsate în umbră, dar înzestrate cu un talent irevocabil, demn de apreciere și recunoștință. Grație acestor femei, să continue faptele bune în scop nobil pentru cei, care au nevoie de ajutor și susținere.

Sunt recunoscătoare echipei Radar Club, pentru experiența frumoasă și interviul susținut cu

Mariana Balan, coordonatoarea și sufletul proiectului social „Femei și Roluri”. Interviul a fost realizat în exclusivitate pentru „Observatorul de Nord”, pe care-l veți putea urmări în curând pe pagina web a

ziarului.

Delia DUMITRESCU