Eroul ultramaratonului: Interviu cu Iurie Melinte, directorul LT ”B.P.-Hasdeu” din Drochia care a alergat 164 km în 24 de ore

În perioada 25-26 mai, în municipiul Chișinău s-a desfășurat ediţia a 26-a a Campionatului Open al Republicii Moldova de ultramaraton / Self-Transcendence 24/12/6 Hour Races, în cadrul căreia Iurie Melinte, directorul LT „B.P.-Hasdeu”, a obținut premiul I absolut și în categoria de vârstă, cu rezultatul de 164 km, proba 24 ore de alergare.

Am fost onorat să susțin acest interviu cu managerul instituției noastre, care, pe lângă faptul că este un conducător și profesor excelent, este și un model de comportament și atitudine, de perseverență și curaj, demn de respect și admirație.

– Vă adresăm sincere felicitări cu victoria câștigată în cadrul Campionatului OPEN al R. Moldova la ultramaraton! Cum a demarat acest campionat și ce emoții ați avut?

– Mulțumesc din suflet pentru felicitări și de susținere. Pe 25-26 mai 2024, la Chișinău s-a desfășurat Campionatul Open al R. Moldova la ultramaraton. Asta inseamnă că alergătorii, când își planifică compețiile pentru anul viitor, trec în calendarul lor acest concurs. Așa am făcut și eu încă cu 3 ani în urmă. În anul 2022 am alergat 6 ore cu un rezultat de 52 km, în 2023 – 12 ore cu un rezultat de 95 km și, evident, că în 2024 erau în plan cele 24 de ore. Referitor la emoții – pozitive dar așa cum ești înainte de ceva necunoscut: nu poți să prevezi totul, ce poate să se întâmple în cele 24 de ore, cum va reacționa organismul expus la stres. Reușita în alergarea de anduranță (rezistență) ține de 50% de pregătire fizică și 50% de cea psihologică, dacă te iau emoțiile înainte, nu te aștepta la ceva bun.

– Cine au fost organizatorii ultramaratonului și cum ați acceptat provocarea?

– Competițiile sunt organizate de CS Sri Chinmoy Marathon Team, Asociația de Supermaraton din Moldova și Federația de Atletism din Republica Moldova. Provocarea vine din interior, în cazul celor 24 de ore nu poți să te înscrii la competiții, pentru că a făcut-o cineva sau te-a invitat un prieten …ceva în interior face un clic și gata!

– Ce a însemnat pentru dvs. această competiție/cursă?

– A însemnat cunoaștere de sine, 24 ore de meditație, depășire de limite. Mi-am pregătit căștile pentru a asculta muzică, podcasturi – zero. Nu am reușit să ajung la ele, au fost puține ore, am reușit doar să discut cu mine. Am văzut bucuria în ochii nepoțicăi, mândră de bunelul care aleargă. Am un răspuns la întrebarea „Ce te motivează s-o faci?” – Imi imaginez familiile copiilor și nepoților mei peste ani de zile adunați la o masă de Crăciun și vorbind despre bunelul care a fost un ultramaratonist… Am promovat Drochia și IP LT „B.P.-Hasdeu”, purtând tricoul cu aceste inscripții. Am finalizat campania „ALErG pentru Hasdeu” cu cei 164 km pentru absolvenții din gimnaziile din raionul Drochia, demonstrându-le că la Hasdeu „Per aspera ad astra”, chiar dacă e greu, dar ajungem la stele. Această cursă a mai însemnat ore între prieteni, o comunitate de alergători care te motivează, te susține și te ajută. Când vezi tineri care aleargă și rezistă 6, 12, 24 ore înțelegem că viitorul e în mâini bune. De fiecare dată când cineva mai rapizi mă depășeau, auzeam cuvintele: „Bravo!”, „Încă puțin!”, „Totul e bine?”, „Nu sunt probleme?”, „Aveți nevoie de ceva?”

– Având în vedere faptul că sunteți și managerul IP „B.P.- Hasdeu”, fiind în pragul examenelor de BAC, cum reușiți să faceți față provocărilor?

– Orice sport te face mai puternic în fața problemelor, dar mai ales cel de anduranță… Este foarte simplu – motivație, planificare, disciplină, perseverență, echipă și rezultat. Alergarea de 24 ore este o simulare a unei vieți: ai toate perioadele albe și negre. Pentru a reuși la un examen de BAC la fel, pe lângă pregătirea teoretică e nevoie de rezistența de a realiza testul în cele 3 ore, să distribui timpul, forța și psihologic să nu cedezi.

– V-ați implicat activ și la desfășurarea Starturilor Olimpice 2024, din orașul Drochia pe 24 mai, dedicate Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice din R. Moldova. Care a fost impactul acestui eveniment sportiv și de unde au fost cei peste 200 de elevi, participanți la competiție?

– Competiția a fost organizată de Direcția Educație Drochia cu participarea elevilor din toate instituțiile din raion. Liceul nostru a fost reprezentat de 40 elevi, premiul 1- băieți, premiul 2- fete. Elevii au fost salutați de Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan.

– De altfel, cunoaștem că IPLT „B.P.- Hasdeu” a participat pe 25 mai pe stadionul „Dinamo” la Marea Finală a competiției sportive interliceale din R.Moldova, organizată de Ambasada Franței, Alianța Franceză din Moldova și Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova. Ce aveți a spune la acest subiect? Cum s-a prezentat echipa hașdeiană?

– Echipa hasdeiană a participat la cele 3 discipline sportive ce se află în centrul acestei competiții: fotbal în cinci, cel mai popular sport atât în Franța, cât și în Republica Moldova; ștafeta (3 alergători), o probă emblematică a Jocurilor Olimpice și pétanque (2 jucători), un sport reprezentativ pentru cultura franceză. La Marea Finală, ̆ ( ̆), IP Liceul Teoretic “Bogdan Petriceicu – Hasdeu”, Drochia – ̂̂. În general, – între cele 8 echipe selectate din 8 licee: 1.Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu – Prim”, Chișinău; 2. IPLT „Mihai Eminescu”, Chișinău; 3. IPLT „Constantin Stere”, Soroca; 4. IPLT „Bogdan Petriceicu – Hasdeu”, Drochia; 5. IPLT „Mihai Eminescu”, Bălți; 6. IPLT „Ion Luca Caragiale”, Orhei; 7. IPLT „Ivan Inzov”, Taraclia; 8. IPLT „Ioan Vodă”, Cahul. Acest eveniment se înscrie în spiritul Jocurilor Olimpice, care se vor desfășura anul acesta la Paris, și are drept scop promovarea valorilor olimpice de egalitate, respect, excelență, diversitate și incluziune prin încurajarea interacțiunilor între numeroși elevi de liceu din întreaga țară. Aceste valori sunt prioritare și promovate în liceul nostru, atât în cadrul orelor de educație fizică de către profesoara Elena Ilașciuc, care este și antrenoarea echipei sportive, cât și în cadrul celorlalte discipline școlare și opționale, de către întreg corpul didactic.

– Ce impact au avut aceste victorii în rândul tinerilor și dacă acest fapt ar fi un motiv în plus de a alege Liceul Teoretic „B.P.-Hasdeu”?

– A propos – mai avem o noutate bună la acest capitol, în perioada 24 – 26 mai a avut loc Olimpiada Națională la educația fizică și eleva noastră Camelia Bejan, elevă în clasa XII, a revenit cu Mențiune. Impactul: Familia Hasdeiană este mândră de realizări și vom încerca să menținem același ritm. Si desigur impactul așteptat îl vom avea prin numărul elevilor admiși în clasa X, anul de studii 2024 – 2025.

– Ce planuri de viitor aveți în agendă până la finele anului 2024?

– Dacă ne referim la agenda sportivă, vor urma 8 – 10 competiții vara – toamna cu distanțe de la 21 km la 100 km, următorul concurs fiind în data de 8 iunie. Liceul „B.P.-Hasdeu” va repeta activitățile tradiționale din fiecare an: examene BAC, admitere și început frumos a anului de studii 2024 – 2025

– Cu ce îndemn ați veni pentru tânăra generație în promovarea sportului și modului de viață sănătos?

– Foarte scurt și din suflet: Nu trebuie să promovăm de dragul promovării. Deveniți voi ambasadorii modului sănătos de viață prin exemple personale. Aveți grijă de voi – mâncați regulat, cât e posibil mai sănătos, dormiți minim 8 ore în zi și desigur mișcare, mișcare, mișcare. Uitați de telefoane măcar pentru câteva ore în zi.

– Mulțumesc mult, pentru timpul acordat și vă doresc în continuare noi victorii, atât în lumea misterioasă a sportului, dar și în promovarea IP Liceului Teoretic „B.P. – Hasdeu”, în care sunteți un model de perseverență și curaj pentru discipolii d-voastră.

Pentru conformitate: Alexandru POSTOVAN, corespondent voluntar, membru HTSJ