Emoții trăite la întâlnirea cu președinta Maia Sandu / GALERIE FOTO

Am trăit emoții de nedescris la întâlnirea cu președinta țării, Maia Sandu, care a întreprins recent un șir de vizite de lucru în raionul Drochia. Suntem recunoscători domnului președinte al raionului Drochia, Vasile Cemortan, pentru invitație și pentru posibilitatea de a trece testul de maturitate ca reprezentanți ai mass-media. Pentru noi, ca tineri corespondenți voluntari ai HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor Drochia, a fost o mare onoare să fim prezenți la această întâlnire, care s-a desfășurat pe 2 iulie curent în s. Chetrosu.

Sunt una dintre tinerii care-și doresc un viitor prosper și decent, într-o țară europeană, cu scopuri bine stabilite și viziuni clare de viitor. Întotdeauna mi-am pus întrebarea: „Cum ar trebui să te simți alături de un președinte de țară?” Azi pot afirma cu certitudine că pot să mă simt bine ca niciodată, motivată și inspirată, deoarece am simțit din partea doamnei președintă o deosebită căldură și bunătate, sinceră, departe de orgoliu, mereu deschisă spre comunicare, cu suflet curat și mărinimos. Colegii mei de la HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, însoțiți de coordonatoarea Ala Bugai, au fost primii care au adresat întrebări pe tema combaterii corupției în țară, greutăților depășite în procesul de implementare a reformelor, despre sistemul educațional, acordarea susținerii pentru tânăra generație în proiecte comunitare, etc. Din răspunsurile oferite am înțeles cât de aproape este de oameni, de grijile și problemele lor, vorbindu-ne despre căile și metodele eficiente de soluționare pentru bunăstarea și siguranța cetățenilor. A fost o discuție amicală și deschisă, în care doamna președintă a menționat obiectivele realizate: rețele de apă și canalizare, renovarea și dotarea școlilor și grădinițelor, iluminat stradal, dar și alte proiecte de infrastructură, cu implicarea administrației locale și cu sprijinul financiar al partenerilor europeni. Domnia sa a vorbit despre proiecte de modernizare, menționând că dezvoltarea regională și locală sunt obiective prioritare pentru un stil de viață european, iar schimbarea trebuie să înceapă de la fiecare dintre noi. Sala de concerte a Casei de Cultură din s. Chetrosu, care a fost renovată în cadrul Proiectului Satul European, a devenit neîncăpătoare, atât de multă lume a fost prezentă la întâlnire, fiind și cetățeni din satele megieșe Mîndîc, Popești, Șuri, Țarigrad și alte localități. De asemenea, în cadrul acestui proiect, în satul Chetrosu a fost construită recent o rețea de 14 km de iluminat stradal și cu sprijinul României au fost făcute lucrări de renovare la cele două grădinițe din localitate. Chetroșenii au fost foarte primitori și nespus de fericiți că președinta țării a vizitat pentru prima oară localitatea lor, dorind să cunoască acești oameni minunați, cu spirit gospodăresc, care cred că integrarea europeană înseamnă mai multă siguranță și mai multe posibilități de dezvoltare.

Eu și colegii mei am fost onorați să adresăm întrebări doamnei Maia Sandu, să facem poze comune pentru amintiri, fiind o experiență de neuitat în rolul de corespondenți voluntari. Nu m-aș fi simțit pe deplin împlinită dacă nu aș fi transmis acele emoții președintei țării mele prin versurile pe care le-am dedicat la finalul întâlnirii. Mulțumesc colegei mele Adriela Bejenari, care m-a susținut cu un mesaj de salut adresat președintei Maia Sandu, oferindu-mi acea doză de curaj pentru a-i adresa dedicația. Cuvintele au izvorât din suflet și cred cu toată ființa mea într-o viață mai bună și un viitor prosper, alături de alți semeni de-ai mei. Voi împărtăși aceste versuri cititorilor și sunt sigură că președinta Maia Sandu va păstra acest mesaj din partea tinerilor jurnaliști drochieni ca mesageri și susținători ai parcursului european. Fiecare dintre noi trebuie să se implice în dezvoltarea durabilă a

localităților noastre, căci toți ne dorim să trăim într-o Moldovă Europeană!

Laura VLAS, corespondentă voluntară, membră a HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști