Emilia Chistol: Eu vreau să fiu medic, fiindcă pot să zâmbesc / VIDEO

Emilia Chistol are 6 ani și vrea să devină medic. Fetița știe deja că un medic bun trebuie să nu plângă atunci când vede suferință și durere, să nu fie supărăcios atunci când pacienții nu au răbdare. Cel mai puternic argument, însă, pe care îl are Emilia este că îi place să zâmbească. Iar zâmbetul, după cum știm cu toții, are puteri vindecătoare.

Dacă credeți că visele celor mici rămân în copilărie și nu sunt altceva decât simple fantezii, să știți că greșiți, ele sunt mult mai profunde și au o influență deosebită asupra noastră ca adulți. Se spune că visurile din copilărie au puterea reacțiilor atomice. Ele au forța să ne propulseze prin viață și să ne aducă la punctul spre care am râvnit. Iată de ce i-am rugat pe câțiva copii să ne împărtășească visurile lor de azi. Poate, peste ani, vom fi martori ai realizării lor…