Ei stau strajă la hotare și păzesc acest pământ / VIDEO

La 10 iunie, Poliția de Frontieră celebrează Ziua Profesională. Această zi este dedicată acelor bărbați și femei curajoși care, zi de zi, își îndeplinesc datoria cu devotament și profesionalism, protejând teritoriul țării noastre și asigurând securitatea cetățenilor. În raionul Soroca, supravegherea frontierei de stat cu Ucraina pe fluviul Nistru este asigurată de două subdiviziuni ale Poliției de Frontieră: sectorul Poliției de Frontieră Soroca și sectorul Poliției de Frontieră Cosăuți. Aceste sectoare sunt subordonate Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, contribuind la combaterea criminalității transfrontaliere și gestionarea migrației legale.

Am discutat cu comisarul Mihail Voinițchii, șeful Sectorului Poliției de Frontieră Soroca. În discuția noastră, am abordat provocările principale cu care se confruntă în activitatea zilnică, impactul pe care îl are războiul din Ucraina asupra operațiunilor și strategiilor lor, precum și modul în care reușesc să păstreze și să dezvolte un corp de specialiști de înaltă calitate.

Poliția de Frontieră – autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne, este responsabilă de supravegherea între punctele de trecere a frontierei de stat. În punctele de trecere, Poliția de Frontieră autorizează persoanele și mijloacele de transport, în timp ce serviciul vamal se ocupă de autorizarea mărfurilor și bunurilor. În total, Poliția de Frontieră din Republica Moldova are 3.748 de angajați, numărul acestora fiind adaptat la riscurile și provocările specifice fiecărui sector.

Cum devii polițist de frontieră?

Există trei căi principale pentru a deveni polițist de frontieră:

După absolvirea liceului, se poate aplica la „Academia Ștefan cel Mare”, specializarea Securitatea Frontierei. Studiile durează trei ani, după care absolvenții sunt angajați ca ofițeri în Poliția de Frontieră.

Tot după absolvirea liceului, se poate aplica la „Centrul de Excelență în Securitatea Frontieri”, unde studiile durează un an. Absolvenții sunt, de asemenea, angajați în cadrul Poliției de Frontieră.

Absolvenții de studii medii sau superioare pot aplica la funcțiile vacante postate săptămânal pe site-ul oficial al Poliției de Frontieră. Cursurile de instruire inițială durează șase luni.

Pentru a deveni polițist de frontieră, candidații trebuie să îndeplinească anumite cerințe de bază, precum vârsta minimă de 18 ani, cetățenia Republicii Moldova, absența antecedentelor penale, studiile necesare conform fișei postului, o reputație ireproșabilă și sănătatea acceptabilă.

„Poliția de Frontieră este într-o continuă dezvoltare, aplicând cele mai noi tehnologii informaționale și metode de digitalizare. Cu ajutorul partenerilor de cooperare, poliția a fost dotată cu sisteme fixe de supraveghere, drone și fotocapcane, care facilitează supravegherea frontierei de stat și a zonei de frontieră. Deși numărul de personal este limitat, noile tehnologii permit asigurarea securității la standardele Uniunii Europene. În ultimii doi ani, din cauza războiului din Ucraina, numărul cetățenilor ucraineni care fug de conflict a crescut semnificativ. Aceasta a reprezentat o provocare majoră pentru poliția de frontieră, care continuă să facă față acestei situații complexe”, ne-a spus Mihail Voinițchii, șeful Poliției de Frontieră Soroca.

„Desigur, ceea ce avem astăzi în Poliția de Frontieră se datorează aportului veteranilor și pensionarilor care au contribuit semnificativ la dezvoltarea instituției. Vreau să vă mulțumesc din suflet, să vă doresc sănătate, pace, liniște și vise împlinite, fie ca familiile voastre să fie fericite! Pentru actualii polițiști de frontieră, cu ocazia Zilei Profesionale, vă doresc pace, sănătate și ca visele voastre să se alinieze întotdeauna cu posibilitățile. Fie ca toate planurile voastre să devină realitate, să aveți susținerea familiilor și să vă bucurați de tot ceea ce v-ați propus. La mulți ani, stimați polițiști de frontieră! La mulți ani, Poliția de Frontieră!”, a mai adăugat Mihail Voinițchii, șeful Poliției de Frontieră Soroca.