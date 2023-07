„După ce m-a mușcat, am prins frică pe viață de câinii maidanezi”

Revenim la problema maidanezilor, după ce o locuitoare a municipiului Soroca s-a oferit să ne povestească despre experiența traumatizantă, după ce a devenit ținta atacurilor unor câini fără stăpâni.

„Îmi aduc aminte bine ziua aceea de pomină, de dimineață m-am trezit cu dispoziție bună și am mers spre restaurantul Nistru, unde urmam să mă întâlnesc cu o prietenă la frizerie. Ajunsă la colțul străzii, în fața mea, a apărut un câine negru mare, urmat de o haită de câini vagabonzi, care m-au înconjurat. Aveam o geantă albă cu mine, am încercat să mă apar cu ea. Totuși nu am scăpat, mușcătura a fost adâncă, colții câinelui au pătruns până la os, am acoperit rana cu geanta, care a fost ruptă în bucăți”, ne povestește Viorica.

Incidentul s-a întâmplat în fața policlinicii, erau mulți oameni acolo, care se uitau la toate ce se întâmplă ca la un spectacol de circ.

„Șchiopătând, m-am apropiat de treptele Centrului Medicilor de Familie. Sângele curgea gârlă din picior, m-am adresat la medici însă mi-au spus că nu e treaba lor și că ar trebui să merg la spitalul de pe malul Nistrului. Așa că, șchiopătând, m-am îndreptat spre spital. Am urmat un tratament timp de două săptămâni, am primit injecții și mi s-au aplicat pansamente. Nu m-am adresat la primărie în legătură cu incidentul dat, dar am prins o frică pe viață de câinii maidanezi. Consider că problema câinilor fără stăpân este una foarte veche pentru orașul nostru. Păcat că subiectul apare în vizorul presei doar atunci, când este atacat un copil sau un matur”, a mai adăugat Viorica.