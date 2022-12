Dumitrița Sisianu: „Sunt momente când îmi este greu, dar eu nu mă dau bătută”

Dumitrița Sisianu, la cei 29 de ani, este tânăra mămică a trei copilași mici. Pentru a fi mai aproape de copiii săi, femeia a hotărât timpul liber să-l dedice confecționării lucrărilor handmade. Deși este la început de cale, Dumitrița croșetează, împletește și face accesorii pentru păr.

„Înca din școală iubesc sa croșetez, prima mea lucrare a fost o lalea albă. Am depus mult suflet, cred că din acest motiv lucrarea dată a fost apreciată și de profesoară. În familie, toți croșetează și împletesc, din acest motiv eu nu am urmat careva cursuri. Sunt bucuroasă că am o imaginație bogată, și atunci când văd o lucrare de care îmi place, eu pot să o confecționez”, ne-a spus Dumitrița.

Are căciulițe croșetate, fulare, rochițe, coftițe, dar a confecționat și accesorii din lentă pentru păr. Încă de mică, a îndrăgit lucrul manual, văzând cum bunica și mama croșetează. De la bunica, a învățat să aibă răbdare. Acum se mândrește că este îndrăzneață și depune mai mult suflet în lucrările pe care le face.

„Sunt momente când îmi este greu, dar eu nu mă dau bătută. Mereu îmi zic – Niciodata să nu spui niciodată. Chiar acum, lucrez la o coftiță, pe care am destrămat-o de vreo patru ori. O finalizasem și nu îmi plăcea cum se aranja în zona gâtului, de aceea am destrămat-o și am început din nou, acum sunt la final de lucrare. Acest tip de ocupație mă calmează”, a mai adăugat Dumitrița.

Femeia, a croșetat primul timp pentru familia sa. Acum, croșetează pentru cumpărătorii, care doresc să se încălzească în această iarnă. Dumitrița croșetează o căciuliță în câteva ore, iar un fular sau pulover în 3-4 zile.