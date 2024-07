Două eleve din Soroca au obținut burse în cadrul concursului „Jurnalismul Civic pentru schimbare”

Două eleve din Soroca, Mihaela Melnic și Ecaterina Muntean, au obținut câte o bursă în cadrul concursului „Jurnalismul Civic pentru Schimbare”. Competiția a avut ca scop motivarea și susținerea celor mai activi jurnaliști civici în procesul de informare și educare a comunității.

Mihaela Melnic a fost premiată pentru o serie de reportaje despre nostalgia sovietică, în timp ce Ecaterina Muntean a fost recunoscută pentru mai multe voxuri și reportaje din cadrul diferitelor evenimente culturale organizate în raionul Soroca.

Mihaela Melnic: În perioada aprilie-iunie, susținută și motivată de redacția Observatorul de Nord, am fost parte din comunitatea Jurnaliștilor Civici. Despre proiect am citit pe pagina redacției. Am fost selectată în calitate de participantă după ce am fost intervievată despre viziunile și părerile mele asupra jurnalismului, temelor abordate și ideilor ce pot fi discutate, pentru a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea jurnalismului în comunitatea mea.

Pe parcursul desfășurării proiectului, am participat, săptămânal, la webinarele moderate, de fiecare dată, de specialiști în domeniu. Subiectele puse în discuție au fost diverse și extrem de utile, începând cu etica în jurnalism, terminând cu crearea de conținut cu ajutorul dispozitivelor mobile. Sesiunile erau interactive și captivante, iar, datorită faptului că experții sunt familiarizați cu toate detaliile, învățarea a fost interesantă și ușoară.

Desigur că și noi, în calitate de jurnaliști civici, am avut o misiune: în materialele create am abordat teme actuale și relevante pentru comunitatea din care facem parte. Pentru concurs am realizat mai multe materiale, dar cele care au fost mai memorabile pentru mine, sunt seria de VOX-uri la tema nostalgiei sovietice- un fenomen întâlnit foarte des la noi. Formatul ales a fost unul nostalgie/anti- nostalgie, care a presupus opinii în paralel, ce mereu au fost contradictorii. De fiecare dată, persoanele întrebate, spuneau că duc dorul acelor timpuri și că, dacă ar putea pleca în trecut, ar face-o cu plăcere. Pe de altă parte, am vorbit și cu persoane care se opun categoric acestei nostalgii și au argumentat complex opinia lor. Am ajuns la concluzia că oamenii au viziuni diferite, unii privesc destul

de critic la vremurile trăite, alții mai tolerant. Dar fiecare are dreptul la propria opinie, iar eu m-am asigurat să le fac pe toate auzite.

A fost cu adevărat interesant pentru mine abordarea acestui subiect, pentru că asta e realitatea în care trăim. Pe lângă acestea, am făcut și interviuri, reportaje de la evenimentele importante din orașul Soroca.

Sunt extrem de onorată și încântată de faptul că am avut oportunitatea de a mă implica în proiectul ”Jurnaliștii Civici”, iar experiența și cunoștințele dobândite, într-adevăr, le voi aplica în activitatea mea ulterioară.

Ecaterina Muntean: În decursul a 3 luni, am participat în proiectul „Jurnaliștii Civici”. Acest proiect a cuprins 10 webinare, în cadrul cărora am avut întâlniri cu diverși jurnaliști, precum Mariana Rață, Tatiana Bulgac, Viorica Zaharia și mulți alți specialiști în domeniul mass-media. Alături de ei, am discutat diverse subiecte legate de jurnalism, de la titluri, tipuri de reportaje și articole până la etică în jurnalism și asistență juridică. Fiecare jurnalist ne-a povestit despre experiența sa, ne-a făcut cunoștință cu specializarea pe care o are și ne-a oferit mai multe sfaturi pentru fiecare etapă în realizarea unui material. Am învățat multe lucruri utile de la jurnalista Liuba Șevciuc, care a abordat într-un mod mai amplu subiectul realizării reportajelor video cu ajutorul telefonului mobil. De asemenea, aceste sesiuni de informare au avut ca temă de discuție și importanța subiectelor. Acestea trebuie să fie selectate în așa mod încât interesele unui jurnalist să coincidă cu cele ale publicului și să valorifice totul într-un mod cât mai atractiv și veridic.

Ce am realizat eu în cadrul acestui proiect?

Am realizat mai multe voxuri și reportaje din cadrul diferitelor evenimente culturale, festivaluri, concursuri, expoziții și altele. Însă, nu m-am oprit aici. Am încercat să-mi dezvolt competențele prin realizarea de interviuri, atât în format video, cât și text. Am reușit să discut cu absolvenții din mai multe licee din raion despre experiența lor din cei 12 ani de școală, examene, planurile de viitor și sfaturi pentru cei care vin în urma lor. În acest context, pot spune că m-am regăsit în postura de intervievator, ceea ce ar putea avea o influență semnificativă asupra viitoarei mele cariere.

Cu aceste materiale am participat la concursul „Jurnalismul Civic pentru Schimbare”. Nu mi-am făcut mari speranțe de la început, pentru că văzusem participanți cu o experiență mai mare în jurnalism și cu cunoștințe mai aprofundate. Mare mi-a fost surprinderea când au fost anunțate rezultatele concursului. Printre cei 6 câștigători de burse, am fost selectată și eu, iar materialul câștigător a fost reportajul video realizat la Festivalul Prosopului, din satul Rublenița.