Diplome de Onoare sau bonus de la partid, la Consiliul Raional Soroca?

Tradițional, în preajma Zilei Independenței, Consiliul Raional Soroca acordă Titlul de ”Cetățean de Onoare al raionului Soroca” și Diplome de Onoare. Despre politizarea acestora am scris anterior, dar și selecția din acest an nu dă motive că situația s-ar fi schimbat.

Autoritățile raionale au făcut publice numele persoanelor înaintate pentru conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului Raional Soroca. Deocamdată în listă se regăsesc doar persoanele înaintate de Partidul Social Democrat European (Oleg Nastas și Petru Boțoc) și Platforma DA (Anna Taran, Oxana Fedico și Grigore Pleșca), Partidul Socialiștilor nu a înaintat pe nimeni.



Ghenadie Muntean, președintele fracțiunii PSDE din Consiliul raional, spune că i-a înaintat pe merit pe cei doi – Petru Boțoc, primarul comunei Vărăncău și Oleg Nastas, primarul comunei Regina Maria, care îi este și cuscru.

“De la consiliul raional ni s-a spus că putem înainta două persoane pentru Diploma de onoare, spune Ghenadie Muntean. Am avut ședință la birou la partid și am decis să înaintăm aceste persoane. I-am ales pe aceștia fiindcă sunt primării care au implementat proiecte și au rezolvat probleme în localitățile lor. Ce am făcut noi rău? Faptul că domnul Nastas îmi este cuscru, nu a jucat nici un rol, colegii au decis că este un om care lucrează pentru sat, pentru raion. La nivel local ca și în toată Moldova, toți sunt prieteni, cumătri, cuscri, dar aceasta nu a jucat vreun rol în acest caz. Anul trecut am înaintat de exemplu directori de școală și medici, puteți vedea pe parcursul ultimilor patru ani cum au evoluat lucrurile. Cât privește politizarea, noi am recomandat chiar și pentru Regulamentul de acordare a Titlului de ”Cetățean de Onoare al raionului Soroca” ca să nu fie accent pe politic, să fie maxim 2-3 persoane selectate și înaintate, iar oamenii să reușească să vadă ce au făcut aceștia și să-l aleagă pe unul cel mai bun. Și în comisie am fost susținuți unanim, dar în cadrul consiliului raional au întors-o și nu s-a votat, reiese că am lucrat degeaba. Așa se poate și la diplome.”

La rândul său, Iurie Tănase, vicepreședintele raionului Soroca, zice că nu a ținut cont de criterii politice când i-a înaintat pe cei trei – Anna Taran, secretara consiliului local Hristici, Oxana Fedico, primara satului Racovăț și Grigore Pleșca, primarul satului Visoca. “Nu am politizat subiectul, de exemplu doamna Anna Taran, îmi pare că este cea mai longevivă secretară a consiliului local din raion, afirmă Iurie Tănase. Iar secretarii nu au voie să facă parte din partid. Ceilalți doi sunt primari care cred că merită acest lucru. În curând vom mai înainta o persoană, este vorba de un medic, care nu face parte din Platforma DA. Noi ne-am străduit din totdeauna să nu politizăm acest subiect ci să apreciem meritele oamenilor. Ceea ce ține de partid, este pe al doilea plan. De exemplu cetățenii de onoare propuși anterior de noi, cum ar fi domnul Efim Zubcu sau Consulul General a României de la Bălți, Petrișor-Ionel Dumitrescu, ei nu sunt membri de partid. Faptul că a fost anterior înaintat și președintele fracțiunii, domnul Nichifor Luca, este doar unul din trei”.

Amintim că pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca din luna august sunt incluse și cinci proiecte de decizie cu privire la acordarea titlului onorific ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca”. Persoanele înaintate sunt Petrișor-Ionel Dumitrescu, Grigore Bucataru, Silvia Șilova, Radion Ghilas și Victoria Andriuța.