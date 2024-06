De Ziua Internațională a Dunării: 14 lucruri uimitoare despre acest fluviu

Cea mai importantă sursă de apă, loc de habitat pentru o diversitate mare de floră și faună, păstrător al istoriei, inspirație pentru artiști, simbol al conexiunii între popoare – toate acestea sunt Dunărea. Iată câteva fapte despre această mare râu:

Dunărea Dunărea este unul dintre cele mai lungi râuri din Europa. Având o lungime de 2860 km, Dunărea este al doilea râu ca lungime din Europa, după Volga, care are o lungime de 3692 km. În plus, Dunărea are aproximativ 120 de afluenți, jumătate dintre care sunt navigabili pentru nave fluviale.

Dunărea curge din Germania până la Marea Neagră. Râul își are originea în Munții Pădurea Neagră din Germania și se varsă în Marea Neagră. Dunărea începe lângă orașul Donaueschingen, din mai multe pâraie montane care se întâlnesc și devin unul dintre cele mai importante cursuri de apă din Europa.

Dunărea Dunărea curge prin 10 țări și 4 capitale europene. Dunărea curge de la izvor până la vărsare prin diferite țări și reprezintă o graniță naturală. Aceste țări sunt: România, Ungaria, Germania, Austria, Slovacia, Serbia, Croația, Ucraina, Bulgaria și Moldova.

Patru capitale europene sunt situate pe Dunăre: Viena, Belgrad, Budapesta, Bratislava.

Dunărea este singurul râu considerat cu ape neutre. Pe Dunăre pot naviga nave comerciale și de pasageri sub orice pavilion. Prima dată, reglementările pentru navigația pe Dunăre au fost stabilite printr-un tratat austro-turc în 1616.

Oamenii preistorici s-au așezat de-a lungul Dunării. Cele mai vechi așezări umane din Europa, descoperite de arheologi, sunt situate pe malurile Dunării, cum ar fi Lepenski Vir din Serbia – cea mai veche așezare urbană din Europa.

Primele mențiuni despre Dunăre apar în scrierile lui Herodot. Istoricul scria că râul își are originea în țara celților și apoi se varsă prin șapte brațe în Pontul Euxin (Marea Neagră). Grecii numeau râul Istros. În zilele noastre, în diferite țări, râul are denumiri diferite: Duna, Donau, Dunav, Dunabius, Danavius, Istros.

Pe malurile Dunării au luptat și construit fortificații romanii antici. Primul pod de piatră peste Dunăre a fost construit de împăratul Traian în anii 103-105 d.Hr.

Aproximativ 30 la sută din Dunăre curge prin Ungaria și mulți călători consideră că punctul de atracție principal al Budapestei este chiar Dunărea, deoarece acest râu este un adevărat simbol al capitalei maghiare, formată prin unirea a trei orașe situate pe maluri diferite ale Dunării – Buda, Obuda și Pesta.

Monumentul de 55 de metri al ultimului rege al dacilor, Decebal, sculptat dintr-un bloc monolitic, este cel mai mare monument de piatră din Europa. Locul realizării sculpturii este în apropiere de orașul Orșova, pe malul stâng al Dunării, acolo unde adâncimea fluviului este cea mai mare, circa 120 de metri.

Dunărea este atât de largă încât pe ea există insule. Insula Žitný, care aparține Slovaciei, este cea mai mare dintre ele.

Dunărea furnizează apă potabilă pentru 10 milioane de oameni și este una dintre cele mai importante surse de apă potabilă din Europa

Republica Moldova este un stat fără ieșire directă la mare, însă cei 430 de metri de ieșire la Dunăre ne oferă oportunitatea de a valorifica atât fluviul Dunărea, cât și accesul la Marea Neagră.