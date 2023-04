De la visul din copilărie la carieră: Călătoria unui bibliotecar

Cu prilejul zilei profesionale a bibliotecarului, am ales să discutăm cu bibliotecara Snejana Palanciuc, despre preocupările și grijile zilnice ale celor care-și dedică toată priceperea și energia acestei profesii. Bibliotecarii sunt acei profesioniști care au o resursă valoroasă pentru comunitatea lor, ajutând la dezvoltarea abilităților de lectură și cercetare ale utilizatorilor bibliotecii, oferind recomandări de lectură și organizând evenimente și activități culturale.

1. La data de 23 aprilie se sărbătorește „Ziua Bibliotecarului”, cu ce gânduri întâlniți această sărbătoare?

„Am niște gânduri luminoase pentru această sărbătoare deosebită. Ziua profesională a bibliotecarului este o zi foarte importantă pentru cei ce iubesc cărțile și pentru cei care muncesc în acest domeniu. Țin minte și acum, prima zi cum am pășit în acest domeniu. Am realizat multe și știu că mai urmează să promovăm și accentuăm importanța cărții, lecturii, artei, culturii și a bibliotecii în comunitate.”

2. În era digitală cum motivați cititorii să pășească pragul bibliotecii?

„Dacă tot vorbim acum despre era digitală, vreau să vă spun că biblioteca tinde să fie în rând cu era digitală. Pe beneficiarii noștri îi învăț să acceseze informația, să o evalueze și să o utilizeze corect. La fel încerc să fiu cât mai prietenoasă și comunicabilă cu toți utilizatorii, astfel le atrag interese față de bibliotecă și cărți. Anii s-au scurs nemilos lasându-și amprenta pe chipul nostru, dar niciodată pe suflet, deoarece, de-a lungul anilor, am promovat valori umane, cartea și lectura. Cartea este cea care a semănat, seamănă și va semăna lumină și înțelepciune.”

3. Aveți vreo carte preferată? Și de ce?

„Pentru mine fiecare carte are o importanță și un miracol aparte, dar buchetul de volume „Fluturi” de Irina Binder mi-a lăsat o amprentă pe sufletul meu de cititor. Dacă n-aş fi citit „Fluturi”, poate că n-aş fi aflat în ce fel pot fi capabilă să iubesc oamenii şi câtă nevoie am de iubire. Prea puțin contează cât de frumoasă sau spectaculoasă este povestea „Fluturi”, prea puțin contează felul în care este scrisă. Meritul acestei cărți este că a trezit în generația tânără pasiunea pentru citit.”

4. Visul de a deveni bibliotecară, coboară din copilărie sau a apărut la maturitate?

„Biblioteca a fost un vis al copilăriei mele de prin băncile școlii. Sinceră să fiu, la recreații nu petreceam timpul cu colegii, dar mergeam la bibliotecă. Îmi plăcea să admir cum bibliotecara mergea printre rândurile de rafturi cu cărți. Cu o mare grijă și atenție aranja cărțile, recomanda copiilor cum ar fi povești, poezii ori informații necesare lor. Deși, am învățat și lucrat în diferite domenii, privirea mi-a fost atrasă întotdeauna de măria sa cartea. Cu schimbarea traiului am aflat că nu este bibliotecar în comuna Cosăuți și este un post vacant, am încercat să-mi împlinesc visul cu 10 ani în urmă și sunt foarte bucuroasă că am reușit să fac acest pas. Acum, sunt studentă la Colegiul de Arte Nicolae Botgros din Soroca, la specialitatea ,,Biblioteconomie și asistență informațională”, căci vreau să-mi aprofund cunoștințele. Biblioteca a devenit a doua casă, un tot întregul meu labirint al vieții și sufletului familiei mele.”

5. Cu ce achiziții noi de carte, ați completat fondul în ultimul an?

„Fondul de carte în ultimul an a fost îmbogățit de o sumă satisfăcătoare în număr de 70 de documente din diferite domenii. Am avut noroc de o donație din partea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, cosăuțeanului Sergiu Gâtlan, scriitoarea Tatiana Afanas-Crăciun și recent o donație din partea scriitoarei Viorica Nagacevschi și Marcel Toma. Un sincer mulțumesc domnului primar Mihai Gâtlan pentru susținere și implicarea activă.”

6. Care sunt cele mai populare cărți în biblioteca dumneavoastră?

„Cele mai populare cărți și scriitori la biblioteca Cosăuți sunt: pentru copii operele lui Spiridon Vangheli, poveștile lui Ion Creangă, Grigore Vieru poezii, Mihai Eminescu Luceafărul, pentru cei mai mari sunt: Temă pentru acasă de Nicolae Dabija, Te blestem să te îndrăgostești de mine, Fluturi, Până la sfârșit, Iubirea te învață, de Irina Binder, Frunze de dor de Ion Druță, Claudia Partole, Aurelian Silvestru, Ana Onică, Grădina de sticlă și Vara în care mama avea ochi verzi de Tatiana Țîbuleac.”

7. La Cosăuți s-au născut poeți cunoscuți. Chiar recent și-au lansat cărțile scriitoarea Viorica Nagacevschi și Marcel Toma, aveți cărțile lor în bibliotecă?

„Vreau să vă comunic cu o deosebită plăcere că s-a făcut lansarea a câtorva cărți, a fost o surpriză pentru toți. A fost un eveniment care nu este de fiecare zi, un eveniment de sărbătoare, la care au venit mulți cosăuțeni de diferite vârste. Am avut voluntari și parteneri locali al Bibliotecii Publice care ne-au susținut cu program muzical și literar, au vorbit la temă, au luat atitudinea cetățenilor vizavi de textele doamnei Nagacevschi și a textului domnului Toma. Această dublă lansare de carte a fost un punct important în cadrul proiectului ,,Memorii și istorie locală” al Bibliotecii Publice Cosauți, unde au fost vernisate expoziții dedicate scriitorilor Viorica Nagacevschi și Marcel Toma. La eveniment au venit și oameni de rând, au participat diverse categorii sociale din comunitatea Cosăuți: profesori, elevi, copii de la grădiniță, invitați de la Soroca. Scriitorii au rămas mulțumiți și au promis că o să mai vină, desigur că am primit o donație de cărți, pentru care le mulțumim din suflet.” Bibliotecile din sate, sunt adesea amenajate în spații mici, cu un număr limitat de cărți și alte resurse, dar chiar și astfel, acestea sunt un centru de învățare pentru comunitatea locală. Bibliotecarii din sate sunt de obicei membri ai comunității și cunosc nevoile și interesele utilizatorilor bibliotecii lor.

„Cu acest prilej, mă adresez întregii comunități de bibliotecari și vreau să vă doresc împliniri profesionale, urări de multă sănătate, energie creatoare, prosperitate materială, bucurie şi fericire personală. Fie ca Lumina Cărţii pe care o răspândiţi pretutindeni să lumineze în sufletele şi cugetele noastre”, a adăugat Snejana Palanciuc, Biblioteca Publică Cosauți, raionul Soroca.

Mulțumim pentru aceste răspunsuri la întrebările noastre. Vă dorim cât mai mulți beneficiari să vă pășească pragul bibliotecii.