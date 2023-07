De la Odesa la Soroca: povestea Ecaterinei, broasca țestoasă de companie /VIDEO /

”A venit la noi în familie datorită fiului meu mai mare, care dorea foarte mult un animal de companie. O cunoștință a familiei noastre plecase la Odesa și de acolo s-a întors cu un cadou, o broască țestoasă. Pentru fiul meu aceasta a fost o surpriză, care l-a uimit, dar și l-a bucurat. Noi ne-am pregătit între timp, am fost foarte responsabili, am cumpărat un acvariu, am studiat literatură, am învățat despre trăsăturile specifice broaștelor țestoase, preferințele lor în ale mâncării, comportamentul în mediul înconjurător și în acvariu, factorii care le dăunează sănătatea.

Iată spre exemplu acvariul în care ea stă acum este de 80 litri, însă peste puțin timp va trebui să îl schimbăm pe unul de 150 litri, cu cât are mai mult spațiu cu atât e mai bine. Acum Ecaterina are 13 ani de când trăiește la noi, pentru o țestoasă este o vârstă medie. S-a adaptat destul de rapid, imediat cum a poposit, adică probleme de acomodare nu am avut. Acasă mai aveam pe lângă țestoasă și 3 pisici, dar țestoasele de natura lor, sunt foarte curioase, la fel și pisicile. La început când îi dădeam drumul din acvariu să se plimbe prin casă singură, pisicile văzând-o, erau foarte agitate, se apropiau de ea ca să o miroase. Au reușit în scurt timp să se împrietenească, mai primește țestoasa câte o dată cu laba de la pisici, dar nu se dă în lături nici ea, le mai ciupește din când în când.

De firea ei Ecaterina e destul de liniștită, însă cu pisicile împreună devine și ea mai energică. Când întâlnește pisicile în calea sa și ele nu se mișcă din loc sau chiar dorm, ea nu le ocolește, da se cațără pe deasupra ca să le treacă. Pisicile nici nu clipesc, deja s-au obișnuit cu asta.

Între timp copiii mei au crescut mari și vin mai rar pe acasă. Eu la fel, toată ziua sunt ocupată la serviciu. Ecaterina rămânea, în ultima vreme, de una singură toată ziua.Viața ei a devenit plictisitoare și neinteresantă. Întrucât lucrez într-un PetShop și ca să nu îi fie urât acasă, nu a fost problemă să o aduc la locul de muncă. Aici ea are parte de multă atenție din partea clienților, mai ales din partea copiilor care vin. Copiii adeseori o numesc Leo sau Raf, asociind-o foarte des cu țestoasele din desenul animat “Testoasele Ninja”. Trebuie, însă, să fiu permanent atentă, ca nu cumva să o ia cineva în mână, căci ea are mediul său în care trăiește. Grija mea cea mare apare atunci când copiii vor să se joace cu ea, este risc mare ca microbii pe care îi au copii pe mâini să se transmită la țestoasă și să o infecteze.

Dar în general acum viața ei a devenit mult mai interesantă, vizitatorii sunt foarte entuziasmați de ea, aici la magazin îi este mai vesel ca acasă. Vom vedea deja ce temperatură va fi iarna aceasta în magazin, dacă va fi frig, va trebui să o iau acasă, să nu intre în hibernare.

Ecaterina este omnivoră, o hrănim și cu legume – morcovi și cu carne de vită, pui, creveții tot îi plac. Am mare grijă de ea, îi schimb des apa, pentru că dacă nu o schimb, chiar și la jumătate de zi apa poate fi verde. Pe deasupra acvariului are o lampă, pentru ca să poată asimila calciul în mod normal. În general pot să vă spun că este un animal foarte interesant, mai ales pentru iubitorii de reptile, pentru că e foarte liniștită și nu mușcă. Totuși înainte de a decide să luați o broască țestoasă în familie, trebuie să vă pregătiți bine și să-i creați toate condițiile pentru a putea trăi cât mai mult.”

Această istoria a fost povestită de Olga Svetenco, reporterei noastre Mihaela Zaim.