De Duminica Mare la Fîntînița s-a organizat o cursă inedită de cai

În ziua Duminicii Mari în satul Fîntînița a avut loc cea de-a patra ediție a cursei de cai, devenind deja o tradiție pentru această localitate. La competiție au participat concurenți din Ceadîr-Lunga, Taraclia, Fălești, Cimișlia, Rîșcani și Comrat. Organizatorul acestor competiții este domnul Constantin Donici, împreună cu cei trei fii ai săi și primăria comunei Fîntînița.

Constantin Donici ne-a povestit: “Mi-au plăcut caii încă de când eram mic. După ce colhozurile s-au desființat în anii ’90, mi-am cumpărat primul cal, care nu era de rasă, ci unul obișnuit. În 2010, am mers la Ceadîr-Lunga și mi-am achiziționat un cal de rasă Orlov. Dragostea pentru cai s-a transmis și feciorilor mei, iar acum fiecare dintre ei are 3 -4 cai.” Competiția din acest an a inclus în total 5 runde, în care au alergat mai întâi caii tineri de 3 ani, iar în ultima rundă au participat iepele mai în vârstă. Pentru a participa la această competiție, caii trebuie pregătiți, antrenați, îngrijiți și hrăniți corespunzător. Domnul Constantin Donici ne-a explicat că cea mai bună hrană pentru aceștia este ovăzul, care este cultivat pe pământurile lor. Trofeul din acest an a fost câștigat de armăsarul pe nume Balsam, care a alergat distanța de 1600 de metri în 2 minute și 2 secunde, reprezentând un rezultat foarte bun.

Anatolii Donici a adăugat: “Balsam are 6 ani și este un armăsar cuminte, iubitor de copii și deloc agresiv. Când este nevoie, îl folosesc și pentru lucrul în gospodărie. Acesta este cel mai bun rezultat pe care l-am obținut până acum, deoarece anterior am participat cu el la Ceadîr-Lunga și am ocupat locul 5.”

Primarul satului Fîntînița, Vitalie Palii, a menționat: “Aceste competiții reprezintă o oportunitate extraordinară de a promova localitatea noastră, care are o istorie frumoasă și oameni deosebiți.”