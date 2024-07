Daniela Mihaluța: „Consider că este absolut posibil să-ți creezi o carieră de succes studiind la o facultate din R. Moldova”

Daniela Mihaluța, elevă a liceului „Petru Rareș” din Soroca, a fost la un pas de a deveni absolventă cu 10 pe linie la Bacalaureat, obținând nota maximă la matematică, informatică și engleză, și un 9 la limba română. Totuși, tânăra este mulțumită și spune că rezultatele chiar i-au întrecut așteptările. Ea a decis să rămână să studieze la facultate în R. Moldova, convinsă că este absolut posibil să-ți creezi o carieră de succes studiind aproape de casă și de cei dragi, deoarece o distanță mai mare i se pare zguduitoare.

– Daniela, ai avut șansa să fii elevă cu 10 pe linie la examenele de BAC, deoarece ai un singur 9 la limba română. Câte puncte ți-au lipsit pentru nota 10?

– La limba română am obținut 90 de puncte, deci aveam nevoie de minim 6 puncte ca să am nota 10.

-Ai contestat nota?

– Da, am contestat nota, dar, din păcate, nu a fost nicio schimbare. Totuși, acest fapt nu mă deranjează, deoarece rezultatele rămân a fi excelente și deasupra așteptărilor mele inițiale.

– Ai decis să rămâi să studiezi la o facultate în R. Moldova, o decizie cumva nu prea la modă, ori majoritatea absolvenților noștri râvnesc la studii peste hotarele țării?

– Personal, consider că este absolut posibil să-ți creezi o carieră de succes studiind la o facultate din Moldova. Într-adevăr, majoritatea absolvenților își doresc să continue studiile fie în România, fie în altă țară europeană, dar eu cred că nu contează atât facultatea sau țara de studii, cât perseverența și interesul fiecăruia pentru domeniul ales. Eu voi rămâne aici, în țară, aproape de casă și de cei dragi, deoarece o distanță mai mare mi se pare zguduitoare.

– Ai ales ca viitoarea ta profesie să fie legată de programare. Ce anume te atrage în acest domeniu?

– Programarea a reprezentat o curiozitate pentru mine încă de la începutul liceului, pentru că este un domeniu actual ce acaparează toate ramurile societății. Această pasiune a început cu vizionarea unor cursuri de începători pentru programare încă în clasa a X-a, fapt ce m-a convins, cu doar câteva luni în urmă, să scriu cererea pentru disciplina la solicitare la bac – informatica. În plus, mă regăsesc în gândirea logică și rezolvarea problemelor cu succes, necesare în programare.

– Știu că ești pasionată de lectură. Ce cărți le-ai recomanda tinerilor să citească în timpul verii?

-Consider că lectura este subiectivă, iar cărțile contemporane sunt mai accesibile pentru tinerii de astăzi. Întrucât programul școlar impune stilul clasic de lectură, aș recomanda, în timpul liber, un stil mai lejer și relaxant de cărți universale. Recomandările mele sunt: “3 metri deasupra cerului” de Federico Moccia, “Proiectul Hail Mary” de Andy Weir și “Atlas și cei 6 aleși” de Olivie Blake.

– Cum te vezi peste 10 ani ?

– În 10 ani, mă văd într-o poziție stabilă și împlinită, atât profesional, cât și personal. Sper să am o carieră de succes în domeniul IT, să continui să învăț și să mă dezvolt. Ideal, mi-ar plăcea să am oportunitatea de a călători și de a descoperi noi culturi.

Îți mulțumesc pentru timpul acordat și mult succes în continuare!

Autor: Ecaterina Muntean