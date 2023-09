Daizy, labradorul nostru care ne aduce zilnic bună dispoziție în familie / VIDEO

Daizy este o cățelușă foarte cuminte, jucăușă și afectuoasă. Toată familia noastră o iubește nespus de mult. Am primit-o cadou în luna februarie a acestui an de la un cunoscut al familiei. Copiii mei au îndrăgit-o de îndată ce a pășit pragul casei.

Ea a venit la noi când avea deja un an, așa că a fost puțin uimită la prima vizită, poate chiar speriată. Se uita neliniștită în jur, cântărind parcă fiecare obiect pe care îl vedea. Cu toate acestea, s-a acomodat foarte rapid. Am vorbit la ea de câteva ori și am stabilit imediat legătura. În general, labradorii sunt cunoscuți pentru faptul că sunt câini de familie, foarte blânzi și afectuoși. Nu am observat nici o agresivitate din partea ei; dimpotrivă, este prietenoasă și familială cu cei din jur.

În ceea ce privește obiceiurile ei, ele ne fac să zâmbim zilnic. Atunci când nu suntem acasă, Daizy este legată, dar în restul timpului este liberă să exploreze curtea. Ea iubește lucrurile noastre personale. Oricare obiect de plastic care intră în vizorul ei se poate transforma într-o jucărie. Nu scapă niciun obiect care trece prin colții ei, așa cum a fost cazul cu șlapii soțului meu sau mingea fiului nostru, care a sfârșit în gura ei.

Odată, i s-a părut interesantă o căldare cu diverse obiecte din curte, iar după ce am ieșit afară, am descoperit că toate aceste obiecte erau împrăștiate în grădina cu flori. După ce am mustrat-o, a avut o reacție amuzantă, a fugit în cușcă și s-a ascuns. Pe vremea când era foarte cald, soțul meu o răcorea frecvent cu furtunul. Daizy părea foarte bucuroasă după astfel de băi, ceea ce o ajuta să facă față căldurii intense.

Are și o obișnuință amuzantă: cușca ei este amenajată lângă o casă mai mică din curte, iar ea știe cum să deschidă ușa. De multe ori am prins-o dormind acolo, iar odată chiar într-un mod foarte creativ și-a făcut un loc de odihnă, culcându-se pe o haină groasă a soțului meu pe care o luase din cuier.

Cu Daizy în viața noastră, aceasta s-a transformat într-o experiență mai veselă și mai pozitivă. Când ieșim în curte, suntem întâmpinați de o coadă veselă care se agită și de un lătrat prietenos. Ea este un adevărat prieten al familiei, aducând zilnic bucurie în viața noastră.

Aceasta este povestea relatată de doamna Angela din Drochia.