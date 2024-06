Curs gratuit de competențe digitale pentru tineri în Florești / GALERIE FOTO

În perioada 17-21 iunie, la Florești, AO „Eco-Răzeni” desfășoară sesiunea de instruire „De la zero la erou în cunoștințe digitale”, în cadrul proiectului „Persp@ctive”. Acest curs de instruire are ca scop ghidarea în carieră prin competențele digitale și antreprenoriale.

Peste 30 de tineri din localitățile raionului învață să depășească cu ușurință provocările inovatoare cu ajutorul activităților interactive de învățare.

Proiectul „Persp@ctive” – Perspective îmbunătățite pe piața muncii prin acces la oportunități de dezvoltare a competențelor digitale și antreprenoriale pentru tinerii defavorizați din Republica Moldova și Ucraina – este implementat în perioada iunie 2023 – mai 2025 de către organizațiile partenere: itworks Personalservice (Austria), Narodna Dopomoha (Ucraina) și Asociația Obștească Eco-Răzeni (Moldova), co-finanțat de Uniunea Europeană în Republica Moldova, prin intermediul Programului EU4Youth III.

Moșoi Elena, 23 ani:

„Partea bună a acestui curs este că pot să-mi exprim părerea fără să fiu criticată. Îmi analizez propriile capacități, îmi descopăr punctele tari și lucrez cu ușurință asupra celor slabe.”

Crețu Doina, 30 ani:

„Sunt extrem de bucuroasă că am șansa să particip la această instruire. Pe lângă faptul că este gratuită, mai este și utilă, ba chiar necesară, aș spune. Am așteptări mari; îmi doresc să învăț să generez și să validez idei care să devină o afacere. Acest curs vine, pentru mine personal, cu un bonus – socializarea, de care am dus lipsă ani la rând, fiind în concediu de maternitate cu doi copii. Am întâlnit oameni minunați, cu care, cu siguranță, vom comunica și colabora pe viitor.”

Ana Borzac, reporteră, Florești