Cum să trăiești fericit după 100 de ani. Sfaturi de la cei mai bătrâni oameni din lume

Cei mai bătrâni oameni din lume, centenarii de azi dezvăluie cum să trăiești fericit după 100 de ani. Chiar dacă provin din zone diferite, multe dintre obiceiurile lor de viață sunt comune și par a fi cheia pentru longevitate.

Cum să trăiești fericit după 100 de ani

Șapte centenari și-au împărtășit sfaturile pentru a trăi o viață lungă și fericită pentru Business Insider. Printre sfaturile lor pentru a trăi peste 100 de ani se numără să se mențină ocupați, să facă lucrurile cu moderație și să aibă hobby-uri.

Centenarii de astăzi au crescut în anii 1910 și 1920, când lumea era un loc foarte diferit. Ei au o mulțime de sfaturi despre cum să profiți la maximum de viață care sunt încă relevante, mai ales că șansele ca tinerii să trăiască până la 100 de ani sunt mult mai mari decât în cazul generațiilor anterioare.

O femeie sănătoasă în vârstă de 30 de ani are astăzi până la 22% șanse să trăiască până la 100 de ani, potrivit Centrului Stanford pentru Longevitate. În schimb, o femeie născută în 1920 avea aproximativ 2% șanse să trăiască până la 100 de ani, potrivit actuarei Mary Pat Campbell.

Mâncați bine

Mulți centenari cred că o dietă bogată în alimente sănătoase, neprocesate, este esențială pentru o viață lungă.

De exemplu, deoarece au crescut înainte de popularizarea alimentelor ultraprocesate și a mâncărurilor gata preparate, atât Jack Van Nordheim, un influencer social media în vârstă de 100 de ani care locuiește în sudul Californiei, cât și texana Elizabeth Francis, în vârstă de 114 ani, care este cea mai bătrână americancă în viață, mănâncă mai ales mâncare gătită în casă din alimente integrale.

Van Nordheim mânca mult pui proaspăt pentru că familia sa avea o fermă, iar Francis obișnuia să gătească cu frunze de varză, muștar, morcovi și okra pe care le cultiva în propria curte.

Centenarii din zonele albastre ale lumii, unde oamenii trăiesc peste 100 de ani mai des decât în alte populații, tind, de asemenea, să mănânce multe legume și alimente integrale.

Un studiu din 2022 a sugerat că trecerea de la dieta occidentală „tipică” la una optimă – care constă în cereale integrale, leguminoase, pește, fructe, legume și nuci și limitează consumul de carne roșie și procesată, băuturi îndulcite cu zahăr și cereale rafinate – ar putea adăuga până la 10 ani la speranța de viață a oamenilor din SUA.

Să aveți un hobby

Van Nordheim nu numai că a crescut în preajma animalelor, dar a făcut din ele pasiunea vieții sale, deținând la un moment dat o maimuță și continuând și astăzi să observe păsările.

Britanica Katie MacRae, în vârstă de 106 ani, a început să grădinărească pe când avea 12 sau 13 ani și și-a păstrat hobby-ul timp de aproape un secol.

O meta-analiză realizată în 2023 pe 93.263 de adulți cu vârste de peste 65 de ani a găsit legături între implicarea în hobby-uri, o speranță de viață mai mare și o creștere a sănătății, fericirii și satisfacției de viață raportate de sine.

Rămâneți activi

Un hobby cu activitate fizică poate fi deosebit de benefic. MacRae și Janet Gibbs, în vârstă de 102 ani, care locuiește în Australia, joacă popice în căminele unde stau. Gibbs a jucat golf până la vârsta de 86 de ani. În fiecare dimineață, Joyce Preston, în vârstă de 100 de ani, care locuiește în Regatul Unit, face exerciții ușoare, cum ar fi yoga, și adoră să se plimbe.

Să rămâi activ la o vârstă înaintată este benefic pentru longevitate, iar cercetările arată că până și scurtele perioade de activitate viguroasă vă pot prelungi durata de viață.

Petreceți timp cu prietenii și familia

Von Nordheim este foarte apropiat de nepotul său, care are grijă de el; Francis locuiește cu fiica sa; Gibbs are o prietenă care are 92 de ani și care crede că o menține tânără; iar Preston este ținut ocupat de o mulțime de prieteni.

Este posibil ca aceste relații apropiate să-i fi ajutat pe centenari să le crească șansele într-o anumită măsură. Cercetările arată asocieri puternice între relațiile sociale bune și creșterea longevității.

Fiți echilibrați

John Tinniswood, din Marea Britanie – care este în prezent cel mai bătrân om în viață la 111 ani – și japonezul Kane Taneka – care a fost a doua cea mai bătrână persoană din istoria înregistrată când a murit la 119 ani în 2022 – amândoi fac totul cu moderație.

Yumi Yamamoto, președintele de cercetare pentru Japonia al LongeviQuest, o organizație care validează vârsta celor mai bătrâni oameni din lume, a declarat anterior pentru BI că obiceiul lui Tanaka de a nu face niciodată nimic în exces este comun printre supercentenarii japonezi.

Găsiți un scop în viață

Mulți centenari nu se opresc din muncă decât târziu în viață și, chiar și atunci când o fac, tind să rămână ocupați.

Francis face treburi casnice, MacRae face parte din comitete la casele sale de îngrijire, Gibbs ascultă audiobook-uri, iar Van Nordheim este o vedetă a rețelelor sociale, scrie cărți și urmărește păsările.

Menținerea creierului în funcțiune și menținerea unui scop în viață sunt considerate a fi importante pentru longevitate. Un studiu din 2019 a constatat o legătură între un scop în viață și un risc mai scăzut de deces, în timp ce o revizuire a studiilor din 2022 a sugerat că adulții mai ocupați au o cogniție mai bună și un debut întârziat al demenței.

