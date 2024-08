Crește numărul persoanelor mușcate de țânțari. Trei istorii ale sorocenilor

Vara vine la pachet cu mult soare și bucuria de a petrece timpul în aer liber, dar și cu neplăceri cauzate de înțepăturile de insecte, care pot strica momentele de relaxare.

Recent, 12 soroceni s-au adresat la Centrul de Sănătate Soroca Nouă „Ina Popescu”, pentru a primi îngrijiri în urma înțepăturilor de țânțari. Printre ei, se numără și colega noastră din redacția Observatorul de Nord, care a avut parte de o experiență neplăcută și dureroasă din cauza mușcăturilor de țânțar. Se pare că insectele au avut o slăbiciune pentru ea, iar efectele nu au fost deloc ușor de suportat. Din păcate, a fost nevoie de tratamente medicale serioase, inclusiv injecții.

„După câteva mușcături de insecte, cel mai probabil țânțari, am avut parte de o reacție alergică severă. Picioarele mi s-au umflat atât de tare încât nu am mai putut să merg, fiind nevoită să rămân la pat o zi întreagă. Durerea intensă m-a obligat să urmez un tratament strict, ce a inclus injecții de două ori pe zi și pastile de trei ori pe zi. În ciuda gravității situației, nu m-am putut abține să nu număr pișcăturile. Spre surprinderea mea, am descoperit că aveam nu mai puțin de 63 de mușcături. Această experiență m-a făcut să realizez cât de mult pot afecta niște simple mușcături de insecte sănătatea și confortul nostru”, ne-a povestit Dorina, reporteră la Observatorul de Nord.

Se pare că acești mici vampiri zburători nu sunt deloc pretențioși în alegerea “victimelor” lor. Nu contează dacă ești grupă sanguină A, B sau AB; țânțarii nu discriminează și nu consultă “meniul” înainte de a-și alege ținta. Unii localnici chiar glumesc că Soroca ar putea deveni capitala țânțarilor, unde aceștia se bucură de un bufet nesfârșit.

„Am fost mușcată de țânțari la ambele picioare, iar după mușcături, locurile s-au înroșit și au început să mă mănânce. Am încercat acasă mai multe remedii pentru a calma iritația, inclusiv aplicarea pătlaginei și a oțetului de 9%. M-am uns cu oțet și, după aproximativ 10 minute, durerea și mâncărimea au dispărut. Am folosit oțetul timp de 2-3 zile și, în final, iritația a trecut complet. Un picior s-a umflat foarte tare, având patru mușcături mari, iar celălalt picior avea cinci mușcături la fel de mari și dureroase. Mușcăturile erau roșii și umflate, dar, din fericire, nu am făcut febră. Vecina mea a avut și ea probleme cu mușcăturile de țânțari, fiind mușcată la gât. Gâtul ei s-a umflat și a avut febră. În cazul meu, umflătura era situată deasupra gleznei și m-a speriat foarte tare”, ne-a povestit Lucica, locuitoare al municipiului Soroca.

„Dormind, am auzit zumzitul unui țânțar și, la un moment dat, am simțit o înțepătură în nas. M-am trezit speriată și am aplicat peroxid, apoi un unguent. Dimineața, m-am speriat de cât de umflată eram la ochi și nas. Am fost nevoită să port ochelari peste tot, chiar și în încăperi unde nu bătea soarele în ochi. Am mers la farmacie, am cumpărat medicamente pentru alergie și un alt unguent. În două zile, m-am tratat, dar, fiind alergică, am făcut și febră. Arătam de parcă aș fi fost bătută, atât de neagră eram în jurul ochilor”, ne-a spus Larisa, locuitoare al municipiului Soroca.

Solicitată de noi, doamna Ludmila Evstratova, medicul de familie de la Centrul de Sănătate Soroca Nouă „Ina Popescu”, ne-a oferit următoarele informații: „În această perioadă, am avut 12 pacienți care s-au prezentat la noi cu probleme cauzate de mușcăturile de țânțar. Printre aceștia se numără atât copii, cât și adulți. În majoritatea cazurilor, mușcăturile au avut o gravitate ușoară și au fost tratate la nivel de medic de familie, prin administrarea de tratamente locale. Nu a fost necesară nici o intervenție cu injecții sau tratamente mai complexe, iar complicații majore nu s-au înregistrat. Cu toate acestea, două persoane adulte au prezentat forme mai severe, care au necesitat un tratament mai complex, inclusiv administrarea de antiinflamatoare și antibiotice, întrucât au fost afectate și de mușcături ale altor insecte. Aceste persoane au avut erupții mai mari decât de obicei, cu dimensiuni variind de la 4 la 8 milimetri, caracterizate prin prurit intens și hiperemie pronunțată. Observația noastră este că țânțarii din acest an par a fi mai toxici decât cei din anul trecut. Toți pacienții au urmat tratamente de cinci zile și s-au recuperat fără a necesita internare, ceea ce este un aspect pozitiv. Totodată, se poate remarca o ușoară creștere a numărului de cazuri și o durată mai lungă a evoluției simptomelor în comparație cu anii anteriori.”

Am contactat Substația de Asistență Medicală de Urgență din Soroca pentru a verifica dacă au primit apeluri de urgență. Reprezentanții instituției ne-au informat că nu au avut astfel de cazuri raportate și nimeni nu s-a plâns de înțepături.

Alți soroceni cu care am discutat, ne-au spus despre diverse metode pe care le încearcă pentru a ține insectele la distanță – de la spray-uri repelente la metode mai tradiționale, cum ar fi ardeii iuți sau frunzele de nuc – pare că țânțarii sunt hotărâți să le strice plăcerea verii.

Țânțarii, muștele negre și tăunii sunt insecte care provoacă disconfort considerabil. Mușcăturile lor pot cauza mâncărimi, reacții alergice și, în special în cazul muștelor negre, probleme de sănătate semnificative. Aceste insecte sunt foarte mici, dar efectele lor asupra sănătății umane pot fi grave. Muștele negre se dezvoltă în apele curgătoare, cum ar fi râurile rapide, unde larvele lor își au habitatul. Se disting de țânțari prin picioarele mai scurte și robuste, trompa scurtă, antenele scurte și aripile. Corpul lor nu depășește 6 milimetri în lungime. Alături de țânțari și musculițe, muștele negre formează hoarde care atacă animalele și oamenii. Adulții se hrănesc doar în zilele însorite și călduroase, dispărând în timpul vremii înnorate și la amurg. Doar femelele sunt hematofage, în timp ce masculii se hrănesc cu nectar de pe flori.

Dacă larvele s-au format în condiții nefavorabile și nu au acumulat suficiente substanțe nutritive, adulții completează aceste substanțe cu sângele creaturilor vii, ceea ce face ca activitatea muștelor negre să varieze în fiecare an. Totuși, există specii pentru care hrănirea cu sânge este esențială.

Saliva muștelor negre este toxică, iar mușcăturile lor pot provoca umflături externe sau interne, semne de intoxicație, febră și hemoragii, care în cazuri extreme pot duce la deces. Mușcăturile de la muștele negre mici pot cauza arsuri și mâncărimi intense.

Aroma unică a fiecărei persoane, determinată de genetică și de microbiota pielii, joacă un rol important. Experimentele arată că țânțarii sunt atrași de anumite compuși volatili produși de organismul nostru. Pe lângă miros, țânțarii sunt atrași și de anumite culori. Studii recente arată că preferă roșu, portocaliu, negru și cyan, în timp ce culorile verde, albastru și violet nu le atrag atenția. Oamenii pot reduce riscul de a fi mușcați evitând aceste culori. Una dintre cele mai răspândite credințe este că grupa sanguină „O” atrage mai mult țânțarii. Se spune că anumite alimente, precum usturoiul, ar respinge țânțarii datorită mirosului puternic, în timp ce altele, cum ar fi cele sărate sau dulci, ar avea efectul opus. Chiar și consumul de bere este considerat a influența atractivitatea pentru țânțari.

Țânțarii sunt cunoscuți și sub diverse denumiri: „spaimă zburătoare”, „vampir” sau „ucigaș”. Farmaciile oferă o gamă variată de produse destinate să alină disconfortul cauzat de aceste insecte. În lupta împotriva muștelor negre, se folosesc remedii populare precum vanilia și uleiul de cuișoare, alături de uleiuri esențiale, spray-uri, geluri, aerosoli și loțiuni. Cel mai frecvent, țânțarii afectează copiii și persoanele cu alergii.