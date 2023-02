Concursul „Poezia Dragostei” a luat sfârșit… Vezi cine sunt cele cinci câștigătoare

„Mă bucură mult de manifestarea interesului a tinerilor de participare la concursul de poezie, cred cu certitudine că poezia ne ajută să înțelegem lumea mai bine, sunt mândră de tinerii care creează lucruri frumoase”, a spus Stela Babici , președinta CRT DACIA.

Am contactat norocoasele care au luat cele mai multe like-uri și s-au calificat în top-ul 5.

„Totul a început de la un mesaj primit de la diriginta mea, doamna Snejana Gogu. A distribuit postarea acestui concurs, și a încercat să mă convingă să particip. Eu fiind o fire mai rușinoasă și închisă în sine, m-am gândit mult și totuși am decis sa particip. Datorită acestui concurs, am realizat ce prieteni adevărați, ce public am în spate și alături, cât de mult au încercat să mă susțină cu aprecieri și distribuiri. Sunt foarte mândră și recunoscătoare tuturor, familiei și Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA pentru organizarea acestui concurs. Navigând zi de zi pe Facebook, aprecierile la poezia mea creșteau foarte repede. Atunci când am fost anunțată că am luat locul I, m-au cuprins niște emoții de nedescris… Voi continua să scriu, să particip în concursuri și poate chiar o să încerc să public poeziile mele, pentru că aceasta este pasiunea mea – să-mi scriu gândurile pe hârtie transformându-le în versuri”, ne-a spus Cristina Țurcan, deținătoarea locului I.