Compensații pentru sezonul rece. Cum sunt ajutați bătrânii din comuna Vădeni / VIDEO

De la începutul lunii noiembrie, oamenii adună actele necesare pentru a primi compensații pentru sezonul rece. În ajutorul celor bătrâni vin lucrătorii din domeniul asistenței sociale. În comuna Vădeni, am discutat cu asistentul social Viorica Apostol, care ne-a explicat cum decurge înregistrarea.

„Oamenii trebuie să prezinte copii sau originale ale buletinelor de identitate ale tuturor membrilor familiei, facturile de utilități și dovada veniturilor. După înregistrare și semnarea declarației, cererile intră în procesare.”

În acest an, compensațiile sunt oferite sub formă de plăți monetare, iar valoarea acestora depinde de veniturile fiecărei familii. „Am primit deja 56 de cereri, dar lumea încă vine. Anul trecut am avut peste 560 de dosare. Sperăm să reușim să ajutăm pe toți și anul acesta.”

Doamna Ludmila Pînzari, lucrător social de la Dumbrăveni, își asumă mai mult decât îndatoririle oficiale. Ea colectează documentele necesare de la bătrânii care nu se pot deplasa și le depune personal. „Bătrânii au încredere în mine. Eu le iau actele, mă duc la doamna Viorica Apostol, asistent social de la Vădeni, care le procesează, apoi le aduc înapoi. Așa facem mereu, că altfel nu au cine să-i ajute.”

Pe lângă beneficiarii direcți, Ludmila ajută și alți locuitori ai satului aflați în dificultate: „Mi-e jale de ei. Chiar dacă mi s-au adăugat sarcini, nu pot să-i las fără ajutor. Sunt bătrâni și au nevoie de sprijin.”

Una dintre beneficiare, ne-a spus: „Sunt bolnavă și nu pot să merg la primărie. Doamna Ludmila m-a ajutat foarte mult. Îi sunt recunoscătoare și îi doresc multă sănătate.”