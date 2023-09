Colectarea ilegală a banilor în școli: riscă amenzi și cei care colectează, și cei care primesc

A început anul școlar, iar la adunările de început de an școlar, părinții din nou vor fi anunțați despre taxele informale achitate în instituțiile publice de învățământ. Deși cadrul legal interzice colectarea și primirea acestor recompense, în unele instituții școlare părinții în continuare sunt „rugați insistent” să dea bani pentru fondul clasei, fondul școlii, reparații etc. Anul trecut au fost introduse modificări la Codul Contravențional care îi sancționează cu amenzi și pe cei care adună banii, și pe cei care îi primesc. Părinții sunt încurajați să denunțe cazurile de estorcare de bani la Linia Națională Anticorupție (080055555), disponibilă 24/24, 7 zile pe săptămână.

Maria C. (n.r: numele a fost schimbat pentru siguranța elevului) este din municipiul Chișinău, mamă a trei copiii. Băiatul cel mai mare este elev la Liceul Teoretic „Ginta Latină”. Femeia se plânge că la instituția de învățământ sunt colectate plăți lunare de circa 300 de lei de copil pentru așa-zisa fundație a școlii, iar dacă părinții nu achită, au de suferit copiii. Cei care nu vor să achite, li se născocesc diverse situații…Cel mai frecvent părinților li se spune că, dacă nu sunt de-acord cu aceste condiții, pot să-și mute copilul la altă școală: „Este o bătaie de joc să fie școala amplasată chiar lângă casă și să-ți spună să dai copilul în altă parte”. Maria C. povestește că acum, înainte de începerea noului an de studii, a primit un mesaj de la un părinte, membru al comitetului părintesc, care i-a cerut să achite bani pentru reparație și pentru procurarea „plafoanelor” (n.r: abajururi). „La adunările părintești, directoarea întotdeauna justifică implicarea părinților cu mijloace bănești, învinuind administrația publică locală că nu alocă suficienți bani”, adaugă mama elevului, precizând că pentru reparații au fost colectate sume separate.

La rândul său, directoarea liceului, Nina Juc, recunoaște că în instituție se colectează bani, însă susține că aceste mijloace se oferă benevol de către părinți prin intermediul asociației la care aceștia aderă. „Părinții colectează, dar este aparat de casă, totul se contabilizează transparent. Cu siguranță este o neînțelegere, deoarece „plafoanele” au fost schimbate în toate sălile de clasă de către administrația școlii”, spune directoarea. Ea ne-a dat asigurări că va verifica acest caz ca să stabilească în ce clasă a fost invocat motivul „abajururilor” pentru a colecta alte sume de bani.

Raportări transparente pentru colectări benevole

Nelea Potînga, directoarea adjunctă a gimnaziului din satul Tocuz, raionul Căușeni, spune că în instituția unde activează nu se colectează bani de la părinți, iar administrația școlii se descurcă cum poate: „Sigur că ar fi bine să avem bani suficienți, inclusiv pentru reparație. Anul acesta am făcut doar reparație cosmetică, în sala de sport doar am vopsit podeaua. Și asta pentru că nu ne ajung bani…”.

Managerii instituțiilor unde se colectează bani prin asociațiile părintești trebuie să facă raportări periodice și să explice în mod transparent ce sume au fost colectate și cum au fost cheltuite, este convinsă Nelea Potînga. „Cu câțiva ani în urmă, și la noi la școală părinții contribuiau așa cum puteau, cu sume modice, dar o făceau prin transfer bancar și noi, periodic, le spuneam cum sunt cheltuiți banii”, spune directoarea adjunctă.

Amenzi pentru părinții care colectează și pedagogii care primesc banii

Colectările de bani în instituțiile de învățământ este o practică de mai mulți ani în țara noastră. Încă în anul 2016, în Raportul copiilor din Moldova pentru Comitetul ONU privind Drepturile Copilului se menționa: „copiii și părinții sunt obligați să achite diverse taxe ilegale pe parcursul anului școlar: fondul clasei, fondul școlii, reparație și echipamente, cadouri cu ocazia diferitor manifestări și sărbători, caiete cu evaluări, teste, lucrări practice și de laborator”. De-a lungul anilor, autoritățile au emis mai multe indicații și ordine pentru a eradica acest fenomen. Anul trecut au fost introduse amendamente la Codul Contravențional, potrivit cărora, riscă să fie sancționate atât persoanele care colectează banii, cât și cele care primesc aceste mijloace financiare, inclusiv în instituțiile de învățământ. Astfel, potrivit articolului 315 din Codul Contravențional, persoanele care organizează colectări de fonduri nelegitime sau oferă astfel de recompense, riscă amenzi de până la cinci mii de lei. Autorii proiectului motivau că „modificarea se impune în primul rând cu scopul de a diminua și eradica fenomenul taxelor informale din domeniul învățământului. (…) Practicile de colectare a taxelor informale creează probleme de ordin etic, moral și legal, generând conflicte de interese în procesul de evaluare a performanțelor școlare. Acceptarea cadourilor, suplimentelor salariale și a altor beneficii, determină apariția sentimentului de obligație și de constrângere morală a profesorilor față de copiii, părinții cărora achită asemenea beneficii. Astfel, profesorii ajungând în situații de conflict de interese sau sunt în dificultate atunci când urmează să aprecieze obiectiv rezultatele elevilor”.

Părinții sau tutorii pot raporta cazurile de estorcări de bani în instituțiile de învățământ apelând la Linia Națională Anticorupție, gestionată de Centrul Național Anticorupție, numărul de telefon 080055555, serviciu gratuit, disponibil 24/24, 7 zile pe săptămână.

Liliana Mălachi,

reporteră, Asociația Presei Independente (API)

Acest material este elaborat cu suportul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Opiniile exprimate reprezintă opinia autorilor și nu reprezintă neapărat poziția finanțatorilor și a GIZ. Finanțatorii și GIZ nu influențează în nici un fel selectarea subiectului materialului.