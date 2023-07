Coada verde și pata galbenă: secretele alegerii celor mai dulci pepeni verzi

Reportera noastră, Mihaela Zaim, a petrecut două zile la piață pentru a descoperi secretul alegerii celor mai copți pepeni verzi. S-au oferit să fie experți nu doar vânzătorii, ci și cumpărătorii și-au împărtășit propriile cunoștințe. Dincolo de sfaturile practice, Mihaela a mai strâns și istorii despre cum în vremuri de mai demult erau pedepsiți hoții de harbuji.



Sergiu, vânzător – ”Ca să alegi un pepene verde copt trebuie în primul rând să vă uitați la coadă, să fie anume verde, să atrageți atenție ca coada să nu fie uscată în totalitate. Dacă e verde și e în proces de a se usca, atunci pepenele este bun. Acei la care le-a căzut deja coada nu sunt tare buni, pentru că coada harbuzului se usucă și cade în câteva zile. În acest timp, el reușește să se răscoacă și nu mai e așa de gustos.

Un alt mod este să lovești ușor pepenele și să acordați atenție sunetului – trebuie să fie unul subțire sau ascuțit, asta înseamnă că el e copt.

Nu pentru toți pepenii funcționează această metoda de ales, la pepenii cu coaja mai groasă nu se aude sunetul așa de ascuțit.

O altă metodă e să examinați atent petele galbene – cu cât e mai mare și mai galbenă pata, cu atât e mai gustos harbuzul. Pepenele verde trebuie să fie tare, dacă are măcar puțină moliciune, înseamnă că e vestejit.

Culoarea pepenelui are tot importanță, mai exact vorbesc de pepenele cu dungi – dacă dungile sunt slab conturate cu culoare verde deschis, atunci pepenele a fost nu demult cules, dar dacă dungile sunt deschise la culoare, conturate și lungi, înseamnă că pepenele este perfect.”

Angela, cumpărătoare – ”Eu nu demult am aflat despre faptul că cu cât punctul unde a fost floarea e mai mare înseamnă că e fată, iar dacă e mai mic înseamnă că pepenele e băiat. După logica asta, fetița e mai bună, mai coaptă. Dar s-a dovedit că nu e așa. Vara asta am cumpărat 6 pepeni verzi pe baza acestei idei și toți ca unul au fost verzi, așa că i-am dat la păsări. Măcar găinile s-au bucurat dacă nu noi.”

Ion, cumpărător – ”Înainte de a cumpăra un pepene verde, îl ridic în sus, îl strâng puțin – trebuie să trosnească, să scoată un sunet slab, asta e semn că e bine copt. Mai trebuie de acordat atenție punctului unde a fost floarea – e de dorit să alegi unul cu punctul cât mai mare.

Când eram mic și umblam să fur harbuji cu prietenul meu, nu mai aveam timp să-i alegem. Într-o zi, ne-a prins paznicul împreună cu ciobănescul lui german. El a avut nevoie doar să dea comanda, și câinele era deja lângă noi. Eu am reușit să fug, iar prietenul meu, nu. Pe el paznicul l-a dezbrăcat, l-a uns cu suc de pepene verde și l-a legat de copac. A stat așa vreo 30 de minute, poate vreo oră, acolo legat și îl mâncau muștele. ”

Anatolie, cumpărător – ”Mă uit la mărimea pepenelui, culoarea lui și cel mai des lovesc peste el. Felul ăsta de a alege nu a eșuat până acum nici odată. Am avut doar un caz când cumpărând de la vânzătorii care stau în drum, am ales doi și urma să-i achit și să-i ducem la automobil. Unul în mâini l-am luat eu, iar altul mai mic i-am zis fiicei mele mai mici să îl ia. Probabil a încurcat ceva, dar a luat unul la fel de mic de alături, cred că nici vânzătorul nu a observat. Acasă am văzut deja că a luat altul, l-a nimerit taman pe unul care stătea de mai mult timp acolo la vânzare și trebuia aruncat la sfârșitul zilei.”

Ala, vânzătoare – ”Ce pot eu să-i sfătuiesc pe cumpărători? Un pepene verde bun întotdeauna se observă după aspect, culoarea trebuie să fie bine pronunțată. Un pepene verde bine copt și dulce are coada verde care prinde încetul a se usca, în această perioadă el e cel mai bun pentru consum. Am mai auzit că pata galbenă de pe pepene verde este un semn bun ca să înțelegem cât este de copt.”

Vânzătoare Natalia – ”Care e cel mai mare, e cel mai gustos. Poate să fie și micuț, dar dacă are greutate mare înseamnă că e bun, densitatea lui este mare și avem ce mânca din el.”