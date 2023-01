Cinci  lucruri pe care să nu le faci niciodată într-un avion

Avioanele nu sunt tocmai cele mai confortabile locuri, totuși, cumva, mulți pasageri au tendința de a se simți prea confortabil în timpul zborului. S-ar putea să credeți că nu sunteți observat atunci când vă descălțați pantofii sau când mâncați diferite gustări pe care vi le-ați luat cu voi, dar însoțitorii de bord văd totul și au dezvoltat câteva sfaturi pentru pasageri, astfel încât zborul să fie plăcut pentru toată lumea, nu doar pentru unii.

Sara Nelson, președintele Asociației Însoțitorilor de Zbor, a dezvăluit pentru publicația americană Today cinci lucruri pe care însoțitorii de bord nu le-ar face niciodată ca pasager într-un avion:

1. Nu vă așteptați ca un însoțitor de bord să vă citească gândurile. „Însoțitorii de zbor pot fi o mulțime de lucruri, dar nu suntem cititori de minți”, a explicat Nelson. De exemplu, atunci când însoțitorul de bord merge pe culoar pentru a vă lua comanda de băutură, încercați să fiți cât mai specific posibil pentru a le ușura munca. Dacă vrei o cafea, menționează dacă o vrei neagră, cu lapte și zahăr sau fără. „Scoate-ți căștile din urechi doar pentru un minut, fii atent, astfel încât să ne putem înțelege rapid și ușor”, a adăugat ea. În plus, dacă ești amabil cu echipajul poți avea și câteva avantaje frumoase. „Dacă observăm că ești un ajutor, poate că zborul tău va fi mult mai plăcut, după ce însoțitorii de bord vor vedea și asta”, a spus Nelson.

2. Nu trata avionul ca pe casa ta. Nu este cazul să vp simțiți chiar ca acasă în avion și prin urmare nu este tocmai potrivit să vă descălțați în avion, spun însoțitorii de zbor. „Acest lucru se întâmplă tot timpul”, a spus Nelson, împărtășind o fotografie a unui pasager care își ținea picioarele înclinate pe peretele avionului. Ar putea părea o recomandare evidentă, dar Nelson a explicat de ce acest obicei poate crea probleme. „Este o problemă pentru că creează un conflict incredibil, este groaznic, poate miroase și, de asemenea, știi, te pui și pe tine în pericol”, a spus ea. Această bună practică este recomandată indiferent dacă stați pe scaun sau vă plimbați în jurul avionului.

3. Nu ocupați complet cotiera dacă nu vă aflați pe scaunul din mijloc. Ar fi greu să găsești pe cineva care preferă de fapt scaunul din mijloc, dar toți am rămas blocați acolo la un moment dat. Tocmai din acest motiv Nelson recomandă să fii atent la pasagerul din mijloc. „Persoana de la ferestră are spațiu și are, de asemenea, o cotieră, iar persoana de lângă culoar – dacă nu există un cărucior de băuturi acolo, se poate ridica” a explicat ea. Potrivit lui Nelson, studiile arată că 4 din 5 persoane cred că persoana din mijloc ar trebui să primească o cotieră.

4. Nu desfaceți centura de siguranță. Indiferent dacă îți plac sau nu, centurile de siguranță sunt acolo pentru a te proteja, iar Nelson recomandă să le ții tot timpul, indiferent dacă lumina centurii de siguranță este aprinsă sau stinsă. „Piloții fac o treabă foarte bună încercând să ne avertizeze atunci când vin turbulențe, dar uneori apar fără niciun avertisment” a spus ea. Nelson a povestit despre două zboruri recente în care pasagerii au fost răniți în timpul unor turbulențe. Unul a implicat un zbor Hawaiian Airlines în care 36 de persoane au fost rănite, inclusiv cu răni grave, în timp ce se aflau în drum spre Honolulu. „Este foarte grav. Ține centura de siguranță pusă!”, a spus ea.

5. Nu aduceți alimente cu mirosuri puternice. În cele din urmă, Nelson a împărtășit o bună practică, aplicabilă și în cazul muncii la birou: nu aduceți mâncare cu miros puternic în avion. „Nu vă aduceți salată de ouă sau ton. Suntem într-un mediu închis, cu aer recirculat”, a spus ea. Cu toate acestea, dacă aduceți ceva delicios, cum ar fi cartofi prăjiți, Nelson a recomandat în glumă să aduceți „destui, pentru tot echipajul”.

SURSA: dcnews.ro