Chipul Mădălinei de la Vărăncău cu pistrui și ochi albaștri, a cucerit un prestigios concurs internațional de fotografie

Mădălina este elevă în clasa a doua, la Gimnaziul din satul Vărăncău, raionul Soroca. Anul trecut prin luna mai se juca la scrânciobul din sat, când de ea s-a apropiat o fată mai mare cu camera foto în mână. Nu o cunoștea, căci nu era din sat de la ei, în schimb s-a bucurat că anume pe ea a ales necunoscuta să o fotografieze.

Fotografa era Maria Guțu, o tânără din Republica Moldova, pasionată de fotografia documentară. „Am ajuns în Vărăncău la rugămintea profesoarei la școala care învățam online, Docdocdoc din Santkt-Petersburg, își amintește Maria. Bunelul profei mele era din acest sat, ea e interesată de trecutul familiei sale și m-a întrebat dacă vreau să trec pe acolo să caut niște poze cu rudele ei, am rămas atunci la un verișor de a ei. Am luat niște poze vechi, am admirat natura foarte frumoasă din sat, Nistrul, peisajele minunate. Și prin sat am umblat să cunosc oamenii, Mădălina mi-a atras atenția prin frumusețea sa, pistruii ei și ochii albaștri. Am întâlnit-o pe terenul de joacă din sat și am hotărât că vreau să îi fac poze.”

De fapt această imagine face parte dintr-o serie de fotografii realizate de Maria Guțu, care lucrează deja pentru al patrulea an la un proiect intitulat “Homeland”. Ea s-a gândit că fotografia Mădălinei este una reușită și cu ea merită să participe la concursul Sony World Photography Awards, 2023.

“Este un proiect creat în apropierea zonelor de frontieră, o călătorie prin locuri ce combină teme cum at fi copilăria, hotarul de trecere la adolescență, satele de frontieră, relația om-natură, continuă fotografa. O treime din populația Republicii Moldova a emigrat, numărul tinerilor care pleacă crește de la an la an. Sunt interesată îndeosebi de tineri, îmi place mult să îi portretizez pe film (lucrez cu o cameră din anii “70, pe film alb-negru). La Sony particip pentru a doua oară, am participat și anul trecut, am nimerit în Shortlist la categoria Open, Portraiture cu portretul a 3 băieți pe Prut. Și anul acesta la fel în shortlist la Sony. Am decis să particip anume la Sony, pentru că e un concurs destul de fain, prestigios cu o bună concurență, e gratis de aplicat. M-am bucurat mult când am aflat că fotografia a fost selectată, mă bucur mult când fotografiile pe care le fac sunt văzute de cât mai multă lume. Depun mult efort, timp, dragoste în ceea ce fac și mă bucur extrem de mult când munca îmi este apreciată. Și le mulțumesc mult celor care acceptă să îi pozez”.

La fel de mult s-a bucurat Mădălina și familia ei când au aflat de la noi că fotografia fetei a cucerit juriul acestui concurs prestigios. „Transmiteți-i doamnei care m-a fotografiat un mulțumesc de la mine, și dacă va mai vrea, poate să mă mai fotografieze”, ne-a zis Mădălina. Pentru Olga Nedelea, mama Mădălinei, vestea a fost o surpriză frumoasă. „Fotografia este foarte frumoasă, n-am cuvinte. Eu nu știam că Mădălina a fost fotografiată, probabil a uitat să-mi spună, iar acum când am aflat vestea sunt foarte încântată de fata mea și sunt foarte fericită”.

Apropo de Maria Guțu, aceasta și-a făcut studiile la Sankt Petersburg și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Este interesată, în mod special, de fotografia documentară. În 2018, Artpil a inclus-o pe lista celor mai bune 30 de femei fotografi sub 30 de ani. În 2020, ea a devenit finalista premiului People Photography Award 2020 de către The Independent Photographer. Din 2021 Maria este membră a WomenPhotograph. În 2022, a fost selectată la Sony World Photography Awards, Open Competition: Portraiture. În 2023, a fost selectată cu o fotografie din proiectul „Homeland” la Sony World Photography Awards, National & Regional Awards. A participat la expoziții colective în România, Franța și Statele Unite. Maria este interesată de fotografia documentară, locurile îndepărtate, tinerețea, noțiunea de casă și relația dintre om și mediul său.

Programul Premiilor Naționale este o inițiativă înființată de Organizația Mondială a Fotografiei și Sony pentru a sprijini comunitățile fotografice locale din întreaga lume, la care în acest an au participat fotografi din 55 de țări.