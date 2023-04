Colaborarea intersectorială în domeniul medico-social privind intervenția timpurie la copii cu cerințe educaționale speciale a permis crearea în or. Florești a unui Centru specializat care, de aproximativ trei ani, prestează micilor beneficiari servicii gratuite de recuperare, abilitare și reabilitare.

Centrul de Intervenție Timpurie din or. Florești activează în incinta Secției consultative a Spitalului raional. Dispune de un spațiu separat cu o suprafață de peste 200 m2, care cuprinde și 8 cabinete pline de culoare, dotate cu mobilier și tot echipamentul specializat necesar desfășurării ședințelor de terapie, desinate copiilor de până la 5 ani, diagnosticați cu tulburări de dezvoltare, risc sporit de apariție a unor dizabilități sau de existență a acestora. Serviciile sunt prestate de către o echipă multidisciplinară formată din specialiști bine instruiți, care, împreună cu părinții, își conjugă eforturile de zi cu zi în realizarea activităților specifice de formare și dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum și de îmbunătățire a stării de sănătate fizică și mintală la micii beneficiari. Spre exemplu, Radu Gavriliuc, tânăr specialist, face kinetoterapie, ajutând copiii la creșterea forței musculare, a mobilității echilibrului și reducerea sensibilității: „Nu este ușor, se cere multă responsabilitate, muncă fizică, răbdare și compasiune. Printre micii pacienți pe care îi ajut la recuperare sunt copii cu tulburare de spectru autist, copii născuți prematur, mai gravi sunt copiii cu paralizie cerebrală, unii dintre ei nu-și țin capul, nu stau în fund, nu merg în patru lăbuțe, nu au echilibru și coordonare. Important este că și părinții se implică activ în procesul de recuperare și reabilitare a lor, pentru că o astfel de terapie nu poate avea „vacanță”. Un exemplu de reușită în acest sens ar putea servi și Maxim. Copilul frecventează centrul de la vârstă de 3 ani, când nici nu mergea. După mai multe activități de kinetoterapie și masaj, a obținut și primele abilități necesare mersului: la început sprijinit, apoi ținut de o mână, până la mersul independent în picioare. Un alt copil se numește Artiom, născut prematur. La un an și două luni nu-și putea menține capul, nu stătea în șezut. După mai multe activități de kinetoterapie, de masaj, tratament medicamentos și acest copil ne bucură cu primele rezultate de dezvoltare motorie”, a menționat medicul kinetoterapeut Radu Gavriliuc. Rezultatele de recuperare a copiilor cu paralizie cerebrală infantilă care frecventează centrul se obțin în timp și diferă de la caz la caz. Fiecare abilitate dobândită presupune o speranță și la părinți. Mai bine de doi ani, Valentina își aduce copilul la centru, în speranța unei eventuale evoluții pozitive în procesul de recuperare și normalizare, chiar dacă conștientizează că boala la fetiță ei este cronică, pe viață: „Orice progres obținut la centru, fie el cât de mic, înseamnă pentru mine și familie foarte mult. La vârsta de 4 ani, ca rezultat al activităților de kinetoterapie, masaj etc., dar și al tratamentului medicamentos, prescris de medicul pediatru, fiica ține capul mai bine, se ridică singură în picioare, spune mamă, tată, nana. Adică, e spre mai bine”. Tamara Ababii,managerul centrului, medic pediatru: „Noul Centru de Intervenție Timpurie din or. Florești, prin dotările la standarde europene, serviciile de recuperare moderne și gratuite, oferă posibilitate părinților din raion să apeleze după terapie la personalul nostru specializat încă din perioada incipientă, când tratarea și recuperarea copiilor se poate face mult mai eficient. Primele 1000 de zile din viața copilului sunt cele mai importante pentru recuperare sau reabilitare. Echipa multidisciplinară a centrului e constituită din logoped, psiholog, psihopedagog-terapeut ocupațional, kinetoterapeut, maseur, pediatru, neurolog și asistent social. În total activează 12 specialiști, iar serviciile se axează și pe consilierea, informarea, precum și suportul părinților. În anul trecut, au beneficiat de serviciile noastre 242 de copii. În anul curent au mai fost integrați în centru alți 20 de copii. Din numărul total de beneficiari, 36 au fost externați din serviciul de intervenție timpurie, deja reabilitați. În instituțiile preșcolare incluzive din oraș si raion au fost redirecționați 24 de copii, iar alți 12 copii au plecat din centru, pe motiv că au depășit vârsta de 5 ani”, a menționat managerul centrului, Tamara Ababii.

Centrul de Intervenție Timpurie a fost creat în luna august anul 2020, de către Lumos Moldova, în cadrul parteneriatului cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliul raional și Spitalului raional. Nu are nici 3 ani de activitate, dar deja și-a îndreptățit menirea. Este concluzia menționată în cadrul unui șir de vizite de monitorizare și evaluare a instituției. Ultima din acestea a fost una parlamentară, la care au participat și reprezentanții instituțiilor partenere la acest proiect.

Lilia Oleinic, consultant principal în cadrul Serviciului sănătatea mamei și a copilului, Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale: „Acest centru ne demonstrează cât de importantă și necesară este intervenția timpurie în copilărie, precum și efectele benefice ale parteneriatului dintre centru, familie și echipa multidisciplinară”… Domnica Gânu, director Lumos Moldova: „Ar fi firesc ca în fiecare raion să avem astfel de centre, pentru a se putea interveni în procesul de recuperare, abilitare sau reabilitare a copiilor, cât mai timpuriu posibil”… Adrian Belâi, vicepreședinte al Comisiei parlamentare Protecție socială, sănătate și familie: „Comisia parlamentară face mult pentru susținerea tuturor persoanelor cu dizabilități, ceea ce ne propunem în mod prioritar este și susținerea copiilor cu cerințe educaționale speciale, prin înființarea și dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie, unul din acestea s-a promovat ca unul deosebit de activ și la Florești”.

Lumos Moldova a contribuit și la pilotarea educației incluzive în raionul Florești, investind, începând cu anul 2012, mijloace financiare substanțiale în crearea mai multor servicii inovative pentru dezinstituționalizarea din școlile speciale și casele-internat a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Pentru cei orfani s-au construit în or. Florești două case comunitare în doua niveluri, iar în școli și grădinițe s-au creat servicii de educație incluzivă, de asemenea a dezvoltat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale servicii sociale și de ocrotire a sănătății, iar în anul 2020 a contribuit financiar și la crearea Centrului de Intervenție Timpurie în or Florești.

Pavel SAVCA