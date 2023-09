Cea mai tânără fermieră din raionul Soroca, Lorena ”șefă” la ferma bunicilor / VIDEO

Îi spune Lorena, este în clasa a II-a și are un stagiu de muncă de peste 6 ani. De la vârsta de un an și jumătate, își ajută bunicii la ferma lor din satul Rublenița. Nu doar că știe să pască vacile și să le mâne la adăpătoare, dar poate să și le mulgă.

La început i-a fost greu, pentru că aparatul cântărește peste 50 de kilograme, dar, ajutată de bunici, acum se descurcă cu ușurință. Vacile o adoră, spune bunica Aliona. De mică, Lorena aduna buchețele de flori pentru ele și le aducea să le mănânce. Așa s-au împrietenit. A mai rămas doar să învețe să fluiere ca bunica, pentru a aduna vacile grămăjoară. Văzând hărnicia nepoatei, bunicii își doresc ca pe viitor ea să devină directorul fermei.

Bunica, Aliona Blanari: Am început ferma cu doar cinci capete de animale, moștenite de la părinți. În fiecare an, numărul lor s-a dublat. Nu am vândut. Recent, ne-am procurat un gard electric, pentru siguranța animalelor, dar și pentru a nu avea probleme cu oamenii care au cote în preajmă.

Bunicul, Victor Munteanu: Acum am cumpărat un tractor. M-am convins că în zootehnie este nevoie de tehnică performantă. Avem un contract cu fabrica de la Florești. Până când laptele este livrat, este verificat pentru grăsime și densitate.