Ce și-a propus să schimbe Andrei Baiura la Direcția Gospodăriei Locativ Comunale Soroca?

Primăria municipiului Soroca informează că întreprinderea municipală „Direcția Gospodăriei Locativ Comunale” (DGLC) are un nou (vechi) administrator. Andrei Baiura, cel care a câștigat concursul organizat de primărie, a deținut anterior interimatul după plecare lui Adrian Rusu de la cârma DGLC. Acesta a concurat cu Marina Seratila și a fost declarat învingător.

Andrei Baiura a declarat pentru „Observatorul de Nord” că și-a propus să facă trei pași importanți la DGLC. “În primul rând vreau să fie regulă în oraș, să vorbim cu cetățenii și să le lămurim, căci câte o dată tomberoanele stau deșarte, iar pungile cu gunoi sunt jos lângă ele. Al doilea pas ar fi implementarea unui program de colectare separată a deșeurilor, ceva similar cum este acum cu acestea din plastic. Alt ceva ar fi să le lămurim cetățenilor să achite plata pentru evacuarea gunoiului lunar, nu o dată în an sau în jumătate de an, cum se face acum. Întreprinderea are cheltuieli și nu le poate acoperi așa” zice noul șef.