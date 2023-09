Ce se întâmplă dacă pui mentă sub pernă

Menta este populară pentru aroma sa intensă și numeroasele modalități în care poate fi folosită. Unul dintre cele mai populare moduri de utilizare este prin prepararea ceaiului de mentă. Consumul acestui ceai poate calma stomacul, reducând senzația de greață și ameliorând simptomele indigestiei. De asemenea, ajută la relaxarea sistemului digestiv și la ameliorarea durerilor abdominale.

Te-ai gândit, însă, ce efecte are dacă o pui sub pernă? Ei bine, află că te scapă de o mare problemă cu care ne confruntăm mai ales vara: țânțarii. Dacă îți place mirosul, pune câteva frunze de mentă sub pernă și lasă-le pe tot timpul nopții.

Aroma puternică va ține departe orice insectă, mai ales țânțarii și te va ajuta să ai un somn odihnitor. Se știe că menta, mai ales sub formă de ceai, combate insomnia.

Plantând mentă în grădină sau pe balcon, poți respinge insectele nedorite, cum ar fi muștele și țânțarii, deoarece acestea nu sunt atrași de aroma sa intensă.

De asemenea, poți pregăti un spray anti-insecte cu ulei esențial de mentă și apă pentru a ține la distanță insectele într-un mod sigur și natural.

Ce beneficii mai are menta

Cu aroma sa răcoritoare și intensă, menta poate aduce o notă specială numeroaselor preparate culinare. Poate fi folosită pentru a da un plus de savoare salatelor, sucurilor, băuturilor și deserturilor. În bucătăria mediteraneană, menta este un ingredient esențial pentru diverse feluri de mâncare, cum ar fi tzatziki, hummus și salată grecească.

Menta are o mulțime de beneficii pentru sănătate, indiferente de forma în care se află. Uleiul esențial de mentă este un ingredient popular în produsele de îngrijire personală datorită proprietăților sale antibacteriene și antifungice. Acesta poate fi adăugat în compoziția săpunurilor, pastelor de dinți, șampoanelor și balsamurilor. Datorită efectului său răcoritor, uleiul de mentă este adesea utilizat în produsele pentru îngrijirea pielii și a scalpului.

Menta este cunoscută și pentru proprietățile sale de a calma iritațiile pielii și de a îmbunătăți circulația sângelui, ajutând la menținerea pielii sănătoase și strălucitoare. De asemenea, este folosită în cremele și loțiunile de masaj pentru a relaxa mușchii tensionați și pentru a oferi un efect revigorant.