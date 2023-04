Ce aplicații din China au cucerit lumea și care dintre ele ne spionează?

TikTok, cea mai populară aplicație gratis în SUA, a ajuns de mai multe ori pe prima pagină a ziarelor în ultimul timp, dar nu pentru conținutul distribuit pe această rețea socială, ci pentru legăturile pe care le-ar avea cu Partidul Comunist din China. Platforma online nu este, însă, singura aplicație chinezească de mobil care a reușit să cucerească piețele globale, scrie BBC, citat de DIGI24.

TikTok, cea mai populară aplicație gratis în SUA, a ajuns de mai multe ori pe prima pagină a ziarelor în ultimul timp, dar nu pentru conținutul distribuit pe această rețea socială, ci pentru legăturile pe care le-ar avea cu Partidul Comunist din China. Platforma online nu este, însă, singura aplicație chinezească de mobil care a reușit să cucerească piețele globale, scrie BBC. Firma de analiză de date Apptopia estimează că alte trei aplicații care se în topul celor mai descărcate aplicații în SUA sunt deținute tot de firme din China, iar două dintre ele se regăsesc și printre cele mai descărcate aplicații în Marea Britanie.

Ce sunt aceste aplicații și de ce sunt cele chinezești atât de populare?

CapCut

Aplicația de editare video CapCut este deseori promovată împreună cu TikTok întrucât poate fi folosită ca editor de conținut pentru cei care postează videoclipuri pe această platformă. A fost descărcată de 13 milioane de ori în luna februarie, potrivit Sensor Tower. Instrumentul de editare video este optimizat pentru telefonul mobil și oferă o serie de funcții gândite special pentru a-i ajuta pe utilizatori să facă filmări care să ajungă virale, cum ar fi melodii populare, filtre și efecte speciale. CapCut este deținut de compania mamă a TikTok, ByteDance.

Shein

Shein este un brand global de modă fondat în 2012, care acum valorează aproape 15 miliarde de dolari, potrivit Forbes. A fost fondat de miliardarul chinez Chris Xu și are sediul la Singapore. O simplă căutare cu hashtag-ul #Shein pe TikTok sau Instagram oferă sute de videoclipuri ale celor mai populari influenceri care își cumpără haine de pe platforma online. Țintele principale sunt tinerii din generația Z, atrași de sutele de produse noi care apar zilnic și de prețurile accesibile.

Temu

A trecut mai puțin de un an de când aplicația de cumpărături online a debutat în SUA, dar deja a întrecut mărci ca Amazon și Walmart. Supermarketul online vinde orice de la haine la electronice și le permite consumatorilor să evite magazinele de retail și să cumpere direct de la producătorii din China. Prețurile sunt atât de mici încât americanii se întreabă de multe ori dacă Temu este o aplicație legitimă, în special după ce și-au făcut reclamă în timpul evenimentului Super Bowl din acest an. Compania își are sediul în Boston, dar este doar o subsidiară a PDD Holdings, un gigant chinezesc al retailului care se specializează în produse livrate direct consumatorilor. O parte din succesul aplicațiilor din China se datorează competiției acerbe care există pe piața internă, acolo unde aplicațiile americane sunt interzise, spun experții. O parte din succesul aplicațiilor din China se datorează competiției acerbe care există pe piața internă, acolo unde aplicațiile americane sunt interzise.

Aplicațiile din China pot fi exploatate de guvernul chinez pentru a-i spiona pe utilizatori „Companiile de tehnologie din China s-au aflat într-o competiție atât de intensă acasă încât au ajuns la fel de bune sau mai bune, în anumite privințe, decât aplicațiile americane”, a explicat Zeyi Yang, un jurnalist și cercetător al MIT Review specializat în tehnologia chineză. TikTok este prima aplicație din China care a câștigat piețele globale, dar parlamentarii americani și experții în securitate națională au avertizat că aplicațiile chinezești ar putea fi vulnerabile la metodele de încălcare a confidențialității datelor și de cenzură din partea autorităților chineze. Mai multe instituții ale UE, NATO, Marea Britanie și Canada le-au interzis oficialilor să folosească TikTok pe telefoanele de serviciu. Unii parlamentari americani încearcă acum să interzică TikTok. Directorul executiv al companiei, Show Chew, a fost audiat în Congres timp de cinci ore săptămâna trecută în legătură cu relațiile firmei cu guvernul chinez, scrie CNN.

Ce este Pinduoduo, aplicația cu o valoare de piață de trei ori mai mare decât eBay care își spionează utilizatorii

Dezvăluirile făcute în ultimul timp au atras atenția înspre o aplicație asociată cu Temu, numită Pinduoduo – ambele sunt de ținute de PDD Holdings. Pinduoduo, o aplicație care ar avea un număr de utilizatori egal cu trei pătrimi din populația online a Chinei și o valoare de piață de trei ori mai mare decât a eBay, este o platformă online folosită în China pentru aproape orice fel de cumpărături. Aplicația colectează multe date personale despre activitățile utilizatorilor pentru a crea un portret cât mai detaliat al obiceiurilor, intereselor și preferințelor utilizatorilor. 750 de milioane de utilizatori folosesc aplicația în fiecare lună. 750 de milioane de utilizatori folosesc aplicația de shopping Pinduoduo în fiecare lună. Foto: Profimedia Images Potrivit cercetătorilor în securitate cibernetică, aplicația poate evita măsurile de securitate ale telefonului pentru a monitoriza activitățile altor aplicații, poate verifica notificările, poate citi mesajele private și poate schimba setările. Odată instalată, aplicația este greu de înlăturat de pe telefon. Pinduoduo a dus încălcarea confidențialității și a securității datelor la un nivel nemaivăzut până acum, potrivit experților în e-commerce. Aceste „portițe” au fost folosite pentru a spiona utilizatorii și competitorii cu presupusul scop de a crește vânzările.

„Cel mai periculos malware” descoperit vreodată în rândul aplicațiilor mainstream

„Nu am mai văzut o aplicație importantă ca aceasta să încerce să își mărească privilegiile pentru a obține acces la lucruri la care nu ar fi trebuit să aibă acces”, a spus Mikko Hyppönen, cercetător-șef al WithSecure, o firmă finlandeză de securitate cibernetică. „Este foarte neobișnuit și destul de condamnabil pentru Pinduoduo.” Serghei Toșin, fondatorul firmei Oversecured, a spus că Pinduoduo exploatează în special sistemul de operare Android folosite de Samsung, Huawei, Xiaomi și Oppo. Toșin a spus că Pinduoduo este „cel mai periculos malware” (program dăunător) descoperit vreodată în rândul celor mai importante aplicații. „Nu am văzut niciodată așa ceva până acum. Este, practic, super extins”. Vulnerabilitățile exploatate de Pinduoduo i-au permis aplicației să acceseze locația, contactele, calendarul, notificările și albumul foto al utilizatorilor fără acceptul lor. Mai mult, aplicația putea să schimbe setări de sistem și să acceseze conturile și mesajele utilizatorilor de pe rețelele sociale.

SURSA: DIGI24