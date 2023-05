Cătălin Tcaciuc : cu Președinta Maia Sandu am discutat despre implicarea elevilor și viitorul Republicii Moldova

În cadrul ultimului atelier membrii Consiliului Național al Elevilor au avut parte de o întâlnire cu dna Maia Sandu la sediul președenției. Printre ei a fost și Cătălin Tcaciuc, elev în clasa a XII-a la LT ”Constantin Stere” din Soroca. Am avut plăcerea de a discuta cu el și de a afla impresiile sale despre această întâlnire memorabilă.

Iată ce ne-a relatat : ”Am avut fericita ocazie de a vizita Președinția Republicii Moldova și de a participa la o întrevedere cu Doamna Maia Sandu. În cadrul acestei întâlniri, am avut placerea să cunosc lucruri interesante despre clădirea Președinției și să descopăr evenimentele prin care aceasta a trecut. Am avut onoarea de a sta în locul în care a fost redactată Declarația de Independență în anul 1991. Am realizat că această clădire este o comoară națională, deoarece a fost martoră momentului în care s-a proclamat independența țării noastre. Împreună cu Doamna Maia Sandu, membrii Consiliului Național al Elevilor au purtat discuții cu privire la: drepturile elevilor; implicarea elevilor în procesele decizionale; identificarea problemelor din sistemul educațional și măsurile de soluționare; viitoarele perspective a Consiliului Național al Elevilor și viitorul educației în Republica Moldova. Doamna Maia Sandu a accentuat importanța implicării elevilor în viața socială, deoarece doar așa putem asigura viitorul societății. Societatea actuala are nevoie de tineri implicați, dornici de a face o schimbare. Iar tinerii trebuie sa fie puternici, informați, uniți, deoarece noi suntem promotorii și viitorii cetățeni activi. Cum a menționat doamna Maia Sandu ” la grădiniță se învață drepturile, în adolescență luptăm pentru ele.”