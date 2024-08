Autoritățile s-au răzgândit? Fumatul pe terase și la stațiile PECO nu va fi interzis

La începutul anului, Ministerul Sănătății propunea într-un proiect de lege să interzică fumatul pe terasele localurilor de alimentație publică și cluburilor de noapte, precum și în stațiile de alimentare cu produse petroliere. Totuși, în procesul de consultări publice, propunerile au fost excluse, transmite IPN.

Astfel, în stațiile de alimentare cu produse petroliere, precum și la terasele localurilor de alimentație publică vor putea fi amenajate locuri speciale pentru fumat, în spațiile publice deschise sau semideschise.

Proiectul prevede și modificarea semnului unic de interzicere a fumatului, conform recomandării Organizației Mondiale a Sănătății. Acesta va include o țigaretă aprinsă, un dispozitiv pentru încălzirea tutunului activat, o țigaretă electronică activată și o narghilea – toate amplasate într-un cerc roșu, barat de o linie roșie transversală. În prezent acest semn include doar o țigaretă aprinsă barată de o linie roșie transversală.

Autoritățile din sănătate atenționează că tutunul, sub orice formă de consum, are un impact devastator asupra sănătății populației. Conform estimărilor, aproximativ 6 mii de persoane în Republica Moldova mor prematur în fiecare an din cauza consumului de tutun. Totodată, în ultimii ani, marea îngrijorare a autorităților este determinată de creșterea folosirii produselor de tutun încălzit și a țigărilor electronice, în special printre adolescenții din Republica Moldova.

sursa: ipn.md