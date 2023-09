Atenție, concursul de fotografii: “Zestre de la bunica”

Bunicile noastre, femei harnice și blânde, care ne-au răsfățat mereu cu cele mai gustoase mâncăruri și au petrecut nopțile legănându-ne pe picioare și spunându-ne povești, au fost stâlpii noștri de dragoste și înțelepciune.

Cu ele am mers de mânuță la biserică, de la ele am învățat milostenia și răbdarea. Am crescut sub ochii lor, iar ele au îmbătrânit privindu-ne cu dragoste nemărginită.

Și chiar dacă au plecat la cele veșnice, ne-au lăsat moștenire amintiri prețioase care le fac mereu prezente în viața noastră: un covor, o cusătură, o broderie…

Observatorul de Nord te invită să participi la concursul de fotografii “Zestre de la bunica”. Pentru a participa, te îndemnăm să faci o fotografie a obiectelor pe care le-ai moștenit de la bunica și care au o semnificație specială pentru tine și familia ta.

Publică fotografia în comentariile acestei postări.