Atelierul „Să fii Divergent e absolut OK!”: povești dezvăluite pentru prima oară – adevărată terapie pentru gândire / GALERIE FOTO

În după-amiaza zilei de 27 iulie curent, cei curioși din fire să afle ce este gândirea divergentă, au participat la Atelierul – terapie pentru gândire, desfășurat în premieră de ONG „Femeia de Azi”, fondat recent, în colaborare cu Consiliului Raional al Tinerilor Drochia.

Genericul evenimentului a fost unul incitant, care a generat multe semne de întrebare, poate din motivul că toți acum abordează subiecte care sunt în vogă, teme deja bine cunoscute.

„Să fii Divergent e absolut OK!” a captat atenția celor prezenți prin modul de abordare a problemelor legate de gândirea divergentă, care încurajează imaginația și curiozitatea. Fiind prezente persoane de diferite vârste, dornice de a explora noi perspective și de a învăța cum să fie ALTFEL, au avut prilejul să asculte povești răscolitoare, care au trezit emoții puternice.

Diana Russu, facilitatoarea evenimentului, dar și cea care a venit cu această inedită idee de a scoate la lumina zilei o temă atât de utilă, dar lăsată în umbră din cauza disconfortului pentru unele persoane, a invitat doamne de succes din diverse domenii, pentru a împărtăși istorii neauzite de nimeni, ce au trezit un amalgam de emoții în rândul ascultătorilor: Silvia Cipovenco, scriitoare din Diaspora italiană, care a povestit ce înseamnă să te afirmi ca personalitate într-o țară străină; Viorica Țîlea, psiholog, ce a împărtășit factorii și motivele ce determină o persoană să gândească și să acționeze ALTFEL; Tamara Bejan, antreprenoare, ce a inspirat prin schimbarea crucială din viață sa, de la filolog, la a munci pâmântul, alegând locul unde se simte bine; Ala Bugai, mentoră a cercului de jurnalism, Centrul de Creație a Copiilor, ce a povestit despre momentul când a simțit că trebuie ,,să taie nodul gordian” și motivele pentru care a făcut o altă alegere și Adriela Bejenari, președinta CRT Drochia, ce a relatat cât e de fain să fii ALTFEL și cum să depășim bariere pentru a atinge scopul dorit.

Iată câteva spicuiri din impresiile lăsate în urma acestei întâlniri de suflet:

Silvia Cipovenco, scriitoare din Diaspora italiană, revenită la baștină după mai bine de două decenii trăite în străinătate: „Ce surpriză plăcută am avut astăzi! Zău, nu mă așteptam! Când am intrat în sală, s-a apropiat de mine o femeie cu un coșuleț de flori, spunând că mă urmărește pe FB de mult timp, iar seara, chiar fiind foarte obosită, nu se culcă până nu citește tot ce scriu! Doamne, nici n-am visat cândva ca eu, o femeie simplă, să primesc, ca vedetele, flori de la fani! Sunt recunoscătoare pentru aprecieri și mă bucur că ceea ce scriu place cuiva, că mesajele, născute în sufletul meu, ajung în alte suflete și provoacă emoții pozitive.” La sfârșitul discursului Silvia Cipovenco a citit una din poeziile sale de suflet despre străinătate.

Tamara Bejan, antreprenoare, fost filolog: „Am avut o carieră frumoasă de filolog, îmi plăceau foarte mult copiii, adoram vocația mea de profesoară de limba română. Mă bucuram de respectul și aprecierea colegilor de breaslă. Totul a fost bine până când am conștientizat că numai cu entuziasmul și dragostea de profesie nu poți fi împlinit. Împreună cu soțul eram profesori și atunci când primeam salariul o dată la șase luni, nu aveam posibilitate să asigurăm un trai decent copiilor, având doi studenți la București, că nu puteam să ne permitem cheltuieli în plus, am zis într-o bună zi:„ Gata! Până aici a fost să fie! Trebuie să fac o schimbare! Mai departe nu se poate!” Așa și am făcut, cu toate că aveam lucrați 35 de ani în domeniul pedagogiei, m-am angajat într-un domeniu cu totul nou și necunoscut, ca contabilă la un lider de pământ, ajungând astfel ca să diriguiesc acum propriile pământuri, am afacerea mea de familie, copiii sunt bine și deja ei ne susțin și ne ajută. Nu vă temeți să faceți o schimbare. Eu am făcut-o și nu regret.”

Viorica Țîlea, psiholog: „ Am fost plăcut surprinsă de această invitație și mă bucur că sunt prezente persoane din diverse domenii, dornice să afle lucruri utile despre gândirea divergentă. Există și o sumedenie de factori care ne fac să fim divergenți: emoțiile, gradul de agreare, conștiinciozitatea persoanei, deschiderea la nou, inteligența, valorile, atitudinea, pentru că fiecare din noi are dorințe și necesități diferite. Găndurile, deciziile și acțiunile sunt diferite, iar faptul că te evidențiezi este absolut normal și necesar. Lumea mereu are ceva de spus despre cel de alături, indiferent de ceea ce faci, bine sau rău și nu ar fi bine să irosim timpul gândindu-ne la ceea ce zic, cred și spun alții despre noi. Ar fi mai bine să ne implicăm în activități preferate, plăcute, utile, să creăm amintiri frumoase. Când toți spun DA ,iar tu spui NU este dificil, pentru că-ți pierzi colegii, prietenii… Dar a fi unic, tu însuți, nu înseamnă să fii VULNERABIL, ci dimpotrivă: demonstrează că ești o persoană puternică care nu ezită să-și manifeste personalitatea, să iasă în evidență. Orice se poate învăța, dezvolta, forma, unii se nasc cu diferite abilități și nu le dezvoltă, alții încearcă, experimentează, muncesc și REUȘESC. Toate lucrurile pe care le-am făcut în viață au contribuit la dezvoltarea mea personală și profesională: pedagogie – psiholog, profesor de geografie și biologie, învățător, educator, voluntar, recenzor, croitor, culinar, fotograf, șofer etc. Sfatul meu, ca psiholog, este să nu vă fie teamă să fiți diferiți, fiți deschiși către tot ce e nou, experimentați! Atunci și viața va fi mai interesantă și plină de culoare.”

Discursuri pline de însuflețire și captivante povești de viață au fost prezentate și de Ala Bugai, conducătoare de cerc la Centrul de Creație a Copiilor și Adriela Bejenari, președinta CRT Drochia, care a relatat într-un mod deosebit de original cât e de fain să fii altfel și cum depășești barierele pentru a atinge scopul dorit?

Și cei prezenți la atelier au împărtășit din impresiile trăite, alături de aceste doamne minunate, care au modelat din pasiune adevărate opere de artă, demonstrând că nu există nimic imposibil și atunci când știi ce dorești și ai un scop bine definit, poți realiza visele, căci scopul scuză mijloacele.

Doinița Stamati, șefa Bibliotecii Publice Șuri: „Sunt încântată că am participat la atelierul workshop „Să fii Divergent și absolut OK!”, organizat de ONG-ul „Femeia de Azi”.

În cadrul acestui eveniment, am învățat tehnici valoroase de terapie pentru gândire și abilități de rezolvare a problemelor. A fost o experiență revelatoare care mi-a întărit spiritul creativ și capacitatea de a identifica soluții inovatoare.”

Un moment deosebit a fost jocul interactiv în echipe, unde participanții au fost provocați să găsească soluții creative la diverse probleme, lucrând în echipe și explorând metode alternative față de cele tradiționale.

Punctul culminant a fost înmânarea certificatelor de participare tuturor celor prezenți de către Diana Russu, organizatoarea evenimentului, din partea ONG-ului „Femeia de Azi”. Invitații au făcut poze de grup la final de eveniment, mulțumind de primirea caldă, de ziua plină și frumoasă, trăită ALTFEL.

Delia DUMITRESCU