Atelierul de formare cu genericul „Elemente din BLP 1 Programul naţional pentru o învăţare mai bună”, la Colegiului Tehnic Agricol

În perioada 20-24 martie 2023 în cadrul Colegiului Tehnic Agricol din municipiul Soroca se desfăşoară săptămâna catedrei „Discipline de cultură generală şi social-umanistice”. Ieri, a fost organizată și moderată o activitate de Veronica Mandric, cadru didactic.

„Atelierul de formare cu genericul „Elemente din BLP 1 Programul naţional pentru o învăţare mai bună” este susţinut şi implementat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Parteneriate pentru Fiecare Copil şi Consiliul Naţional pentru Refugiaţi. Prin acest atelier am încercat să învățăm ce este un sprijin psihosocial dar și ce este o învățare socială și emoțională. Am avut parte și de lucru în echipă, am discutat despre sănătatea mentală, despre reacțiile stresului traumatic, dar pe parcurs am și participat în echipă la niște exerciții”, ne-a povestit Veronica Mandric, moderatoarea activității.

Scopul instruirii şi a programului este să îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, ajutându-i pe elevi să gestioneze stresul în situaţii de criză, îmbunătăţindu-le capacitatea de a se concentra în clasă şi de a se implica în mod semnificativ în procesul de învăţare.