Anișoara și Iulian Spinei ne îndeamnă – Creștine, trezește-te! / VIDEO

Cuplul de muzicieni din Soroca Anișoara și Iulian Spinei și-au lansat colindul lor, ambalat frumos într-un clip de zile mari. Este vorba de colindul „Creștine, trezește-te!”, filmat la Florești.

„Lucrăm din an la această colindă, dar în an nu am avut zăpadă ca să putem filma, cred că așa a vrut Domnul ne-a mai dat timp la dispoziție să lucrăm la ea ca să fie cât mai frumoasă, ne spune Anișoara Spinei. Am apelat la Cătălina Lungu, dumneaei a scris textul așa cum poate ea mai bine, apoi nașul nostru drag Ion Rotari a compus muzica, a făcut aranjamentul și tot la el în studio am imprimat vocile, s-a muncit foarte mult! Dumnezeu a ținut cu noi și ne-a trimis puțină zăpadă ca să putem filma în natură, a fost foarte frig, am înghețat dar s-a meritat! Am vrut foarte mult să fie și copiii noștri în videoclip, ceea ce nu este așa de simplu pe timp de iarnă, dar copiii au rămas entuziasmați de procesul de lucru, v-a fi o amintire pe viață, mai rar apar copiii cu varicelă în videoclipuri (cu puțin timp înainte de filmări David s-a infectat de varicelă).”

Anișoara și Iulian Spinei au fost uniți de muzică și formează o familie de cinci ani, având și doi copilași – Eva și David. Ei speră ca acest colind să ajungă la toată lumea bună să le aducă bucurie și împlinire sufletească, așa că vă îndemnăm să-l priviți și voi, după care să-l distribuie!

Colindul a fost filmat la Casa Muzeu „Vatra strămoșească” din satul Hârtop, raionul Florești, de soroceanul Victor Todirel.