Ambrozia – un risc pentru sănătate. Cum să diminuăm acest risc?

Lunarul de informare privind riscul pentru sanătate a buruienii Ambrozia în perioada 1 – 30 iunie 2024

În ultimii ani, alergia la ambrozie a devenit o importantă problemă de sănătate atât din cauza agresivității cu care se manifestă în unele cazuri, cât și a numărului în creștere de la un an la altul a pacienților care se confruntă cu acest tip de alergie. Severitatea cu care se manifestă alergia la ambrozie este generată de condițiile climatice, încălzirea globală având un rol important, dar și de creșterea nivelului de poluare, alergenii respiratori fiind potențați de poluanții atmosferici.

Ambrosia artemisiifolia (ambrozie comună) este o buruiană invazivă cu extindere rapidă în multe țări europene, reprezentând un pericol important pentru mediu și sănătate. Ambrosia este o plantă nativă din America de Nord, observată pentru prima dată în Europa în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și a fost importată inițial în Europa Centrală după Primul Război Mondial. Această buruiană invazivă și-a accelerat expansiunea în Europa, în prezent, specia este larg răspândită în părțile sudice ale Europei de Est și Centrale, cu puncte fierbinți de invazie în câmpiile din Ungaria, Croația, Serbia, Italia, Ucraina, Franța. După anii 1980, răspândirea ambroziei a crescut rapid și a devenit o amenințare serioasă pentru sănătatea umană în țările infestate.

Conform fișelor medicale ale alergologilor, aproape 40% din populația europeană suferă de alergii la polen, iar procentul de pacienți care sunt sensibilizați la polenul Ambrosia este în continuă creștere, variind de la aproximativ 30% în Franța și Austria până la 80% în Ungaria.

Potrivit unui studiu publicat în anul 2020 în revista Nature, ambrozia este considerată o plantă invazivă în peste 30 de țări europene și afectează peste 13 milioane de persoane, cauzând sistemelor de sănătate costuri cumulate de 7,4 miliarde de euro anual.

Principalii factori care favorizează răspândirea ambroziei sunt considerați schimbări inadecvate în practicile agricole, urbanizarea și comerțul internațional cu semințe și cereale.

O plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăuncioare de polen, poate produce până la 30.000 semințe și își păstrează până la 40 de ani calitățile germinative.

Unde poate fi întâlnită/răspândită

Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice.

Ambrozia este răspândită în aproape toate zonele preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline.

Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri neîngrijite pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.

Când elimină polenul și devine periculoasă pentru sănătatea omului?

Buruiana ambrozia produce mari cantități de polen începând de la mijlocul lunii iulie, în funcție de condițiile pedoclimatice și se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase, polenul este răspândit de vânt la distanțe foarte mari, cu precădere în verile secetoase.

Este rezistentă la secetă și arșiță, așa că în ultimii ani secetoși această buruiană a avut condiții excelente de creștere și răspândire. Cantitatea de polen se dublează în perioadele de secetă și temperaturi crescute.

Cum devine o persoană sensibilă la polenul de ambrozia?

Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta conține multiple fragmente extrem de alergizante. Este suficientă o concentrație de polen în aer de sub 30 grăuncioare de polen/m3 pentru a induce o reacție alergică. Persoanele foarte sensibile pot fi afectate chiar de 1-2 grăuncioare polen/m3 . În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 4-5 ani. Sunt cazuri când, vârsta de apariție a simptomelor a coborât sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozia. Se evidențiază astfel gravitatea extremă generată de alergia la ambrozia, care afectează sănătatea unei largi categorii populaționale, care include și copii cu vârsta de sub 1 an.

Cum se manifestă alergia la ambrozia ?

S-a demonstrat că schimbările climatice și urbanizarea rapidă induc creșterea temperaturii și a concentrațiilor de CO2 și au influențe mari asupra producției de polen de Ambrosia, conducând la rate mai mari de sensibilizare la populațiile expuse. Polenul de ambrozie este deosebit de iritant și poate duce la probleme grave de sănătate.

Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia se manifestă clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită și astm, dar pot apărea și simptome cutanate, inclusiv urticarie și angioedem, putându-se ajunge la manifestări similare celor din șocul anafilactic. Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular, congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau wheezing.

Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt papule pruriginoase, și edem dureros al țesuturilor profunde, care afectează mai frecvent zonele periorală, periorbitală, limba, zona genitală, și extremitățile.

Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică, cu debut brusc, neașteptat, și tablou clinic deseori dramatic, putând duce la deces prin obstrucția căilor aeriene și colaps vascular ireversibil. Șocul anafilactic reprezintă o urgență medicală.

În plus, infestează culturile arabile provocând pierderi substanțiale de randament.

În fiecare zi, aproximativ o sută de pacienți care suferă de alergii la ambrozie apelează alergolog. Acest lucru se datorează faptului că o singură plantă produce milioane de boabe de polen. Inhalarea chiar și a câtorva dintre aceste cereale poate declanșa o reacție, chiar și la cei care nu au avut niciodată alergii înainte. Este esențial să consultați un medic generalist și apoi un alergolog dacă simptomele persistă câteva zile.

Combaterea buruienilor invazive se va efectua printr-un complex de măsuri încadrate întru-un sistem de metode preventive, agrotehnice, chimice, astfel încât să se reducă la minimum riscurile economice, de sănătate umană şi de mediu.

Recomandările specialiștilor pentru diminuarea riscului pentru sănătate a buriuienii Ambrozia

Pregătiți-vă din timp pentru sezonul polenic.

Evitați expunerea la polen dimineața, când nivelul este maxim.

Evitați plimbările în zilele însorite sau cu vânt, mai ales între orele 10:00 și 16:00.

Circulați cu mașina cu geamurile închise.

Spălaţi-vă părul de fiecare dată când faceţi duş, deoarece este un mediu perfect pe care aderă polenul.

Spălaţi-vă frecvent pe faţă şi pe mâini.

Purtați ochelari de soare pentru a împiedica un contact prelungit al polenului cu zona ochilor.

Utilizați aparate de aer condiționat cu filtre.

Utilizați un umidificator pentru a menține umiditatea între 30-60% și un purificator de cameră.

Inchideți ferestrele în timpul sezonului, aerisirea se face doar dimineața devreme și seara.

Instalați plase antipolen la ferestrele locuințelor (peste plasele impotriva insectelor).

În cazuri severe, se indică purtarea unor măști cu filtru antipolen.

Evitați introducerea polenului în casă prin haine, obiecte sau animale de companie.

Evitați uscarea hainelor în aer liber.

Schimbați-vă imediat ce intrați în casă.

Când călătoriți, informați-vă despre concentrația de polen din zona pe care o vizitați.

Mergeți în vacanțe preferabil în extrasezon sau la munte ori mare, unde nivelul de polen este mai redus.

Ținând cont de proprietățile și impactul acestei buruieni invazive, Guvernul Republicii Moldova a aprobat cadrul normativ, care reglementează activitățile de combatere și prevenire a răspândirii buruienii ambrozia. Așa dar, prin Hotărîrea de Guvern Nr. 967 din 2018 a fost aprobat Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni pentru anii 2019-2024.

Precizăm că, Agenția Națională pentru Sănătate Publică solicită implicarea activă a autorităților publice locale în realizarea măsurilor de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii în spațiile publice, pe teritoriile adiacente întreprinderilor de stat și celor private, dar și în sectoarele particulare din teritoriu deservit, etc. Totodată, realizează acțiuni de comunicare și informare, prin distribuirea materialelor informative, desfășurarea seminarelor, etc.

Să fim vigilenți și să contribuim împreună la crearea și menținerea unui mediu sănătos de viață, fără alergii și riscuri pentru sănătate!