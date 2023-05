Aliona Vovc, moașa care a dedicat peste 30 de ani acestei meserii nobile

Fără ca să exagerăm, credem că moașele au cea mai frumoasă profesie din lume, fiind privilegiate să întâmpine la poarta vieții pe noii născuți. Aceste femei sunt primele care văd copilul și primele care îl iau în brațe. Cu ocazia Zilei Moașelor, discutăm cu Aliona Vovc, moașa superioară de la maternitatea din municipiul Soroca, care activează în domeniu de peste 30 de ani.

Aliona Vovc și-a dorit să urmeze această profesie încă din clasa a 8-a, fiind îndrumată de mama sa. „Mama, mi-a povestit câte ceva despre această profesie, mi-a părut interesantă şi am decis să-mi continui studiile la şcoala medicală din Orhei. Am finisat în februarie 1992, după care activitatea de moașă am început-o în luna aprilie a aceluiași an”, ne spune doamna Aliona Vovc.

Experiența acumulată în acești ani a adus-o la concluzia că nu a făcut o greșeală în alegerea sa profesională. Primește satisfacție atunci când vede mamele fericite și copilași sănătoși. În timpul nașterii le oferă femeilor tot sprijinul, înțelegerea și încrederea.

„Ne bucurăm nespus de nașterea fiecărui copil şi trăim aceleaşi sentimente împreună cu mama copilului. Pentru ca procesul de naştere să fie mai uşor, suntem alături de mămici și cu un suport psiho-emoţional. La primele geste le explicăm ce este procesul de naştere, cum trebuie să se comporte atunci când simt o durere. Le învățăm pe tinerele mămici cum să alăpteze la sân corect, cât de des să alapteze, vorbim despre igiena personală, pe cât e posibil să evite alimentația artificială a nou- născutului”, a mai adăugat doamna Aliona.

La mulți ani de Ziua Moașelor. Fie ca ziua voastră să fie plină de bucurie și recunoștință pentru tot ceea ce faceți pentru sănătatea și fericirea celor mici!