Alina Dabija: „Îmi place să brodez pe haine. Ofer rafinament și individualitate”

Alina Dabija, transformă lucrurile simple în povești brodate. Fiind ademenită să creeze hand made, s-a ales cu un hobby minunat, pe care l-a descoperit trei ani în urmă. Brodează mereu, chiar și în timpul liber. Broderia sofisticată nu o sperie, ci din contra îi emană mai multă răbdare pentru a primi rezultatul dorit în câteva zile.

„Tehnica de broderie am învățat-o de pe YouTube. La fel am urmat și alte programe similare unde am învățat diferite tehnici de brodat. Având un interes deosebit, am urmat toți pașii de a mă scufunda în această artă minunată. Îmi place sa brodez pe haine, deoarece ofer hainei o individualitate aparte și un rafinament deosebit” , ne-a povestit Alina.

Familia și prietenii sunt cei care o susțin de fiecare dată. Alina, mai are și un public care îi admiră și apreciază lucrările la justa valoare. Brodează frunzulițe și floricele pe bentițe, pe fundițe, pe gulere și chiar pe stofe.

„Cel mai ușor este de brodat pe stofe care nu au elastan și care nu-și modifică forma în timpul brodării, ca de exemplu inul, bumbacul. Acest hobby a devenit și un job pentru mine. Este ceea ce îmi place foarte mult și mă regăsesc în această meserie. Și dacă sincer, nu mă văd în altceva decât în broderie” , a mai adăugat femeia.

În ultimul timp, are prea multe solicitări de a oferi niște master class-uri în broderie. De ceva timp, chiar se gândește cum ar putea realiza această idee. Este sigură că în scurt timp va lansa un curs de broderie pentru doritori.