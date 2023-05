Alergiile de sezon! Vezi de ce copiii sunt cei mai afectați…

Publicitate

Copilul meu are o viroză sau totuși e un proces alergic!? Sute de părinți se adresează la medic cu această întrebare, motivul fiind simptomele comune pe care le au virozele și alergiile cum ar fi: nasul înfundat și tusea. Atenție, tratamentul necorespunzător poate pune în pericol sănătatea copilului. Din acest motiv investigațiile de laborator pentru un diagnostic diferențiat sunt imperioase! Vedeți detalii în articolul despre cum diagnosticăm și tratăm corespunzător alergiile de sezon.

…Svetlana este mămica unei fetițe de 7 ani. S-a adresat la medicul alergolog de la Clinica „Sante”, Victoria Ipatii. Mama a povestit că de două săptămâni nu pot scăpa de o tusea seacă și nas înfundat. Deși a administrat copilului tot felul de tratamente, inclusiv naturiste cum ar fi ceaiurile de plante și produse bogate în vitamina C, simptomele nu trec, ba chiar devin mai acute. Alergologul a explicat de ce se întâmplă acest lucru. „Adesea părinții evită să se adreseze la medicul specialist și aleg să trateze copilul cum cred ei că este mai bine sau la recomandarea vecinei, sau recomandărilor din rețelele sociale. În cazul bolilor care au simptome comune cum ar fi infecțiile respiratorii și alergiile, tratamentul poate fi indicat doar de medic în baza unui diagnostic diferențiat. În caz contrar, automedicația poate agrava situația. Analizele pe care le puteți face sunt analiza generală de sânge, analiza la helmintiaze (paraziți intestinali) și analize specifice pentru reacțiile alergice: IgE general, IgE specific. Deasemenea, noi recomandăm efectuarea celei mai performante analize pentru depistarea cauzei alergiilor – testul ALEX care ne dă un răspuns clar și detaliat din motiv că conține peste 300 de alergeni”, a menționat medicul alergolog Victoria Ipatii.

Zis și făcut. Mama fetiței a făcut analizele recomandate de medicul alergolog și s-a demonstrat că micuța suferă de o alergie. Pentru a vedea la ce anume este alergică fetița a efectuat și testul ALEX! „Este foarte comod! Testul poate fi făcut chiar dacă copilul a mâncat sau dacă i-a fost administrat tratamente antialergice. A doua zi, când am primit rezultatele l-a testul ALEX am văzut că fata mea are alergie la portocale, acarieni și anumite plante, inclusiv tei care se conținea în ceaiurile antitusive pe care i le-am dat anterior. Acum deja cunoaștem la ce să fim atenți pentru a nu face mai rău copilului. Diagnosticul trebuie să îl pună medicul specialist”, a constatat Svetlana, mama fetiței de 7 ani.

Simptomele alergiilor la copii

Potrivit medicului alergolog, alergenii pot pătrunde în organismul copilului prin diferite căi. Cele mai principale sunt de contact, respirator și digestiv. În dependență de calea de pătrundere vor fi și simptomele corespunzătoare. Simptomele alergiilor sunt multe și diverse. Cele mai răspândite sunt manifestările cutanate, roșeața, diverse erupții, uscăciune și mâncărime, respiratorii: nas înfundat, strănut, mâncărimea nasului, a ochilor, eliminări din ochi. De asemenea, poate fi prezentă tusea uscată până la accese de sufocare. Mai rar apar manifestări gastrointestinale: diaree, constipație, meteorism și disconfort după masă. Peroanele care manifestă cel puțin câteva din aceste simptome trebuie să se adreseze medicului specialist: alergolog, pediatru sau terapeut pentru stabilirea diagnosticului. E nevoie doar de câteva analize de laborator, și a doua zi deja veți ști exact de ce tratament aveți nevoie.

Cei mai afectați de alergii sunt copiii. Adesea diversificarea alimentară care începe în medie de la vârsta de 6 luni este însoțită de reacții alergice a copiilor. Părinții se panichează și caută unguente „magice” pentru ameliorarea perișoarelor roșii de pe corpul copiilor. Medicii alergologi însă recomandă să fie excluse din alimentație produsele la care copilul face alergie, însă pentru a ști care sunt acestea este nevoie să fie efectuat testul ALEX. Este o analiză care se recoltează din sânge venos, însă este absolut inofensiv pentru cei mici pentru că nu are reacții adverse grave cum este în cazul probelor cutanate. „Desigur că acest test este foarte exact și toți pacienții ar putea înțelege ce este scris și ce e crescut ca valori, însă interpretarea rezultatelor se face doar de către medicul specialist”, a atenționat Victoria Ipatii, medicul alergolog de la Clinica „Sante”!

