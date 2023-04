Acuzatoarea lui Lupu clarifică în ce ar fi constat „avansurile sexuale” considerate „calomnii” de Curtea de Conturi

„Nu mă pot abține să îți sărut fața tânără”, i-ar fi spus Marian Lupu Tatianei Vozian, potrivit unui interviu acordat de aceasta Europei Libere.

Șefă de direcție la Curtea de Conturi, funcționara și-a făcut publice acuzațiile mai întâi pe Facebook. Ea a scris la 11 aprilie că Lupu i-ar fi făcut „avansuri sexuale”, iar când a refuzat, i s-a „fabricat” un dosar intern privind „nerespectarea normelor de conduită”. Vozian a mai scris că Lupu, care a devenit președinte al Curții de Conturi în 2019 după ce a fost președinte al Parlamentului și președinte interimar al R. Moldova, ar fi adus în instituție „metode” ale unui „regim oligarhic și dictatorial”.

Într-un comunicat de presă, Curtea de Conturi a respins aceste acuzații publicate de Vozian pe Facebook, numindu-le „calomnii și insinuări, care denigrează imaginea persoanei cu demnitate publică și aduc prejudiciu imaginii instituției și a întregului colectiv”.

Vozian a lansat acuzațiile la adresa lui Lupu după ce acesta i-a aplicat o mustrare aspră la 10 aprilie, la recomandarea unei comisii disciplinare. În comunicatul Curții se spune că sancțiunea i-a fost aplicată funcționarei pe motiv că ar fi recurs la „acțiuni de intimidare a unui grup de angajați” și de „comportament agresiv” față de propriii subordonați.

Ce a spus Tatiana Vozian Europei Libere

Întrebată de Europa Liberă cum s-au manifestat concret presupusele „avansuri” ale șefului său, Vozian a spus că președintele Curții de Conturi ar fi „cunoscut” printre angajați pentru expresii ca „să-ți sărut mâna” și „nu mă pot abține să îți sărut fața tânără”, pe care le-ar folosi în discuții cu subalternele, inclusiv cu ea. „Sigur, i-am spus că nu îmi place, eu nu acceptam discuțiile în biroul lui. Mergeam doar la discuțiile în format public sau oficial”, a spus Vozian Europei Libere.

Nu există alte surse care să confirme că Marian Lupu ar fi folosit aceste expresii în raport cu subalternele și nicio altă angajată a Curții de Conturi nu a vorbit public până acum pe această temă.

Europa Liberă a solicitat Curții de Conturi reacții punctuale în legătură cu acuzațiile concrete ale Tatianei Vozian, dar o purtătoare de cuvânt, Violeta Balan, a spus că instituția și Marian Lupu nu vor face deocamdată alte declarații. „În acest moment, indiferent de care declarații urmează de la doamna Vozian, poziția persoanei de demnitate publică a președintelui Curții de Conturi și a Curții de Conturi a fost expusă în comunicat. Alte declarații nu mai urmează”, a spus Europei Libere Balan.

Calendarul și contextul tensiunilor la Curtea de Conturi

În discuția cu Europa Liberă, Tatiana Vozian a spus că a devenit șefă a Direcției Generale metodologie, planificare și raportare a Curții de Conturi în anul 2019, fiind propusă în această funcție tocmai de Marian Lupu, după ce acesta a devenit președinte al instituției.

Neînțelegerile între ei ar fi apărut în anul 2020, când Vozian a candidat să devină membră a Curții de Conturi, funcție care i-ar fi oferit un statut superior și i-ar fi permis să participe la luarea deciziilor.

„Eu sunt prima femeie care a îndrăznit să participe la concursul pentru funcția de membru al Curții de Conturi. M-a rugat (Marian Lupu) să îmi retrag candidatura din acest concurs, ca să aducă o persoană loială. Am refuzat și am participat la concurs. El m-a avertizat că voi lua locul doi și așa s-a și întâmplat”, susține Vozian.

Vozian mai spune că, în 2022, a fost detașată ca auditor la Compania MoldovaGaz și marginalizată.

„Eu eram detașată ca auditor, dar de facto eram șefă de direcție. Aceasta este o acțiune ilegală. Este contrar fișei mele de post”, susține Vozian.

În legătură cu acuzațiile de intimidare a subalternilor pentru care a primit „mustrare aspră”, Vozian a explicat că ancheta internă împotriva sa a pornit de la o plângere depusă de două subalterne.

„Două șefe de subdiviziune s-au plâns că eu am ridicat vocea sau am un comportament necorespunzător față de ele (…). Învinuirile pe care mi le-au înaintat colegele nu au fost probate, nu au substrat factologic pentru a demonstra vina mea. Pe durata anchetei s-au luat probe și de la alți angajați ai Curții de Conturi, cu care nu am avut nicio activitate și nicio tangență, dar sunt persoane din anturajul domnului Marian Lupu”, spune Vozian.

Presupuse relații amoroase la Curtea de Conturi și deplasări pe bani publici

Ea crede că ancheta are legătură cu relația sa tensionată cu președintele instanței, dar și cu faptul că i-a semnalat lui Marian Lupu, fără ca acesta să ia măsuri, că angajați ai Curții de Conturi, care s-ar afla în relații amoroase, ar merge împreună în deplasări de serviciu pe bani publici.

Vozian a publicat și pe Facebook acuzația în legătură cu deplasările suspecte ale colegilor.

Curtea de Conturi nu a răspuns nemijlocit acestor afirmații. Dar instituția a spus în comunicat că Vozian ar recurge la o campanie a „intimidărilor”, care i-ar viza și pe „unii membri ai Comisiei de disciplină”, culminând cu „tentativa de intimidare a președintelui Curții de Conturi”. Curtea mai spune că aceste acuzații au fost „probate” de comisia de disciplină, iar „persoanei învinuite i-a fost oferit pe deplin dreptul la apărare”. Europa Liberă nu a văzut „probele”.

„Dacă vor fi alte declarații din partea Curții de Conturi sau persoanei fizice Marian Lupu presa va fi informată, acum nu venim cu alte intervenții”, a spus Europei Libere purtătoarea de cuvânt a instituției, Violeta Balan.

La rândul său, Vozian a spus Europei Libere că și-a angajat un avocat și că se gândește să-l acționeze în judecată atât pe Marian Lupu pentru presupusa hărțuire sexuală, cât și Curtea de Conturi din cauza sancțiunii primite. Vozian crede că a fost sancționată pentru că a respins avansurile șefului și pentru că a refuzat să-i fie aliată.

Curtea de Conturi este instituția care verifică cheltuirea banilor publici de către diverse instituții ale statului. Președintele instituției este numit de Parlament pe un termen de cinci ani. Cei șase membri ai Curții, inclusiv vicepreședintele, sunt numiți tot de Parlament, în urma unui concurs public, la propunerea președintelui Curții.

Din actuala componență a Curții de Conturi fac parte șase bărbați și o singură femeie, care a fost numită în funcție în luna mai 2022.

În afară de membri, Curtea de Conturi dispune de un aparat de funcționari aflat în subordinea președintelui instituției.