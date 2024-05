A decedat directoarea Gimnaziului „Dumitru Roman” din satul Drochia, Natalia Manea…

Pe pagina de Facebook a Gimnaziului „Dumitru Roman” din satul Drochia a fost publicată o veste tristă – pentru directoarea instituției, Natalia Manea, numărătoarea vieții s-a terminat în ziua de 18 mai 2024.

În mesaj citim următoarele. „Vestea plecării sale pe neașteptate pe drumul veșniciei ne-a întristat și îndurerat pe toți. A plecat prea devreme, lăsând în urmă numai tristețe și durere. Nu am fost în stare să înțelegem cu adevărat durerea care a încercat-o în ultima perioadă iar acum în acest univers al tristeţii ne rămân stelele amintirilor, care să ne aline durerea… Ne-am bucurat că am cunoscut-o dar și mai dureros că am pierdut-o… Ne este greu să găsim cuvinte potrivite acum când am aflat că un OM, o învățătoare , un manager atât de important a plecat pentru totdeauna. Cu toții am cunoscut-o veselă, amabilă, indulgentă, profesionistă și bună pentru că nu e om față de care să fi rămasă indiferentă la cererea sau nevoia acestuia… Durere mare peste sat, și e durut și trist și e păcat… Transmitem sincere condoleanțe și sentimentele noastre de compasiune familiei, rudelor și celor care au cunoscut-o și au apreciat-o… Dumnezeu să-i dea odihna cea veșnică, iar familiei să-i dea tăria de a trece prin această grea încercare. Împărtășim durerea lor și îi asigurăm de tot sprijinul moral de care vor avea nevoie în aceste momente de grea cumpănă.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Dumnezeu să o ierte!

Amintire vie!”