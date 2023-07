31 august 2023 – termenul limită în care foștii patentari pot beneficia de compensații pentru aparatul de casă

Despre aceasta a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba. Oficialul a mai precizat că procedura de trecere la noua formă de activitate a fost simplificată la maximum.

„Am fost în suficiente piețe în această jumătate de an, am discutat cu suficienți oameni ca să înțeleg că fiecare din ei operează cu un telefon mobil, timp de 25 de ani a utilizat un calculator, ca să calculeze suma pe care să o achite consumatorul și am luat și în mână acest aparat de casă, care comunică direct cu FISC-ul și în esență e același lucru. Cred că, cu cât mai mulți oameni o să ia în mână acest aparat de casă și o să vadă cum el funcționează, cum poți să corectezi inclusiv greșelile și cum poți să operezi cu el, cu atât mai simplu o să ne fie. De aceea, eu mă bucur de fiecare om care trece aici, avem cam 50-70 pe zi. Cu fiecare om care tranzitează, vecinul din dreapta, cel din stânga vede că nu e nimic, funcționează, e ok. Prioritatea noastră e să-i luăm pe toți, de la 18 la 70 de ani, și să-i ajutăm, să insistăm să tranziteze. Scopul nostru n-a fost și n-o să fie să-i scoatem din business”, a menționat Dumitru Alaiba.